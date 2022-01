Nacsa: a Fidesz és a KDNP a gyermekek és a családok pártján áll

Április 3-án nemcsak országgyűlési választások lesznek, hanem a gyermekvédelmi népszavazás is - hívta fel a figyelmet Nacsa Lőrinc a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési képviselője az MTI-hez pénteken eljuttatott videonyilatkozatában, amelyben kiemelte: a Fidesz és a KDNP a gyermekek és a családok pártján áll.

A kisebbik kormánypárt politikusa a videóban azt mondta: gyermekeink szexuális nevelése kizárólag a szülők joga, ezért a népszavazás minden kérdésére nemmel fognak válaszolni.



A baloldal "tényszerűen" is a szexuális lobbi oldalára állt - jelentette ki a KDNP-s politikus. Hozzátette: a Magyar LMBT Szövetség jelentései alapján a baloldal pártjai - annak vezető ereje, "Gyurcsány pártja", a Demokratikus Koalíció és "ifjúsági szárnya", a Momentum is - beépítették javaslataikat programjukba.



A Momentum 2021-es szakpolitikai céljai között is egyértelműen kiállt az LMBTQ-érzékenyítés mellett, szerintük biztosítani kell a megfelelő szexuális felvilágosítást az iskolákban, és érzékenyíteni kell a pedagógusokat is - emelte ki Nacsa Lőrinc.



A kereszténydemokrata politikus hangsúlyozta: a baloldali pártok programjának kialakítását nagyban befolyásolják azok a szervezetek, NGO-k, amelyek a gyermekeket érintő különböző szexuális nevelési programokat akarják bevinni az iskolákba.



"Ne engedjünk nekik! Április 3-án dönthetünk gyermekeink jövőjéről, legyünk ott minél többen!" - buzdított a gyermekvédelmi népszavazáson való részvételre Nacsa Lőrinc.

