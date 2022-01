Az északkeleti megyékben szombaton is jobbára borult maradhat az ég

2022. január 14. 17:11

Várható időjárás szombat éjfélig: éjszka északkeleten folytatódik a borult, párás idő, a derült tájakon pedig átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet; néhol jelentéktelen, vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat.



Az északkeleti megyékben szombaton is jobbára borult maradhat az ég, másutt több-kevesebb napsütés várható; főleg a Dunántúlon lehet időnként több a felhő. Az északnyugati szelet éjszaka északnyugaton még többfelé kísérik erős, olykor viharos lökések, majd veszít erejéből a szél, de néhány erős széllökés még szombaton is előfordulhat.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4 és +4 fok között várható, de a derült, szélvédett, havas helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton többnyire 3 és 8 fok között alakul, de a borult tájakon csupán fagypont körül valószínű.



MTI