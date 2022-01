Büntetőfékezés okozott több kilométeres torlódást az M7-esen

2022. január 14. 19:57

Büntetőfékezés miatt történt baleset, és emiatt alakult ki több kilométeres torlódás péntek délután az M7-es autópályán, Tárnoknál - tájékoztatta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az MTI-t.

Közleményük szerint az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, a 23-as kilométernél ütközött össze két autó. A baleseti helyszínelés csaknem 3 órán át tartott.



Még most is mintegy 10 kilométeres a kocsisor - emelték ki, megjegyezve: a péntek délutáni csúcs miatt várhatóan hosszabb idő alatt szűnik csak meg a torlódás.



A közútkezelő közleménye szerint a büntetőfékező jármű sofőrje elhagyta a helyszínt.



Emlékeztettek, hogy szerdán tettek közzé Instagram-oldalukon egy néhány nappal korábbi büntetőfékezésről készült felvételt az M1-M7 közös bevezető szakaszán. Abból a videóból is jól látszik, mennyire balesetveszélyesek ezek a helyzetek.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete az MTI megkeresésére azt közölte: a balesetben senki sem sérült meg.

Később a BRFK is megerősítette, hogy a gyanú szerint valóban büntetőfékezés történt és a fékező elhagyta a helyszínt.



A rendőrség közúti veszélyeztetés miatt indít eljárást - közölték.



MTI