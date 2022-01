Az élelmiszer árstop 1 százalékkal csökkentheti az inflációt februártól

2022. január 14. 21:14

Az élelmiszerárak befagyasztásának becslések szerint 0,5-1,0 százalék körüli inflációcsökkentő hatása lehet februártól - mondta a Századvég Alapítvány vezető közgazdásza pénteken az M1 aktuális csatornán.

Szakáli István Loránd hozzátette: most inflációs válság zajlik, amelyben egy bölcs gazdaságpolitikának nemcsak a gazdaság, hanem a társadalom érdekeit is figyelembe kell vennie.



A közgazdász különleges, átmeneti időszakra érvényes intézkedésnek látja az élelmiszer árstop mellett az üzemanyagárak 480 forintban történt maximálását is.



Ehhez kapcsolódva megjegyezte, szakértői becslések szerint a decemberi inflációs adatban már meg is hozta az eredményét az üzemanyagárak korlátozása, hiszen ez a lépés 1,0-1,5 százalékkal csökkentette a lehetséges inflációt decemberben.



Közölte, Magyarországon a decemberi infláció éves összevetésben 7,4 százalékos emelkedést mutatott, ami megegyezik a novemberi adattal. Más országokban azonban, ahol hasonló intézkedéseket nem léptettek életbe, magasabb lett a decemberi infláció, amely Lengyelországban például 8,9 százalék volt -jegyezte meg.



Szakáli István Loránd rámutatott: a világgazdaság újraindulásának következménye az infláció, amely nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában is jelen van.



A jelenlegi hazai infláció túlnyomórészt külföldről begyűrűző infláció, ebben az elszabaduló energiaáraknak és a megemelkedett nyersanyagáraknak van a legnagyobb szerepük - fejtette ki.



"Ha egyszer vége lesz ennek a járványnak, akkor szépen lassan ezek az inflációgerjesztő hatások is mögöttünk lesznek, és az infláció visszacsúszhat az elmúlt években megszokott szintre" - vélekedett Szakáli István Loránd.



MTI