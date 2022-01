A magyar művelődés napja – Rendezvények Győrben és Sopronban

2022. január 15. 12:55

Programsorozattal ünneplik a magyar kultúra napját Győrben és Sopronban is. Az események között előadások, hangversenyek, táncház és kiállítás is szerepel.

Győrben a programsorozat január 17-én délelőtt kezdődik a Nemzedékek Művelődési Házában gyermekeknek rendezett kerekítő bábos tornával, este pedig Győr-keresztek címmel Hargitai Bea festőművész vízfestménykiállítása nyílik meg a ménfőcsanaki Bezerédj-kastélyban.



A január 23-áig tartó események között szerepel a Hangraforgó együttes verskoncertje, a Cserefa zenekar moldvai táncháza, valamint Farkas Izsák és Kálloy-Molnár Péter zenés előadói estje.



A látogatók a Munkácsy és kora című rendezvényen Munkácsy Mihály festészetével ismerkedhetnek meg az Esterházy-palotában, ahol a párizsi szalonok zenei légköre is megelevenedik egy alkalommal az Európa Hangverseny Szalonzenekar tolmácsolásában.



Több kiállítást is megnyílik: köztük a Győri Fotóklub Egyesület tagjainak alkotásaiból Képekben a világ című tárlat a Gyárvárosi Fiókkönyvtár és Közösségi Házban, valamint Közelítő hangok címmel Szalkai Károly és Szarka Fedor Guido közös kiállítása a József Attila Művelődési Házban.



Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató a "győri csudáról" tart majd előadást, Kepes András pedig A boldog hülye és az okos depressziós című könyvét mutatja be a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központban.



A Soproni Petőfi Színház, az Esztergomi Várszínház, a Szolnoki Szigligeti Színház és a Forrás Színház pedig a Silentio transeo - A 20. század elhallgatott irodalma című pódium-előadást mutatja be az Újvárosi Művelődési Házban január 22-én. Aznap a produkció Sopronban is szerepel a Liszt Központban.

A Soproni Petőfi Színház – wikipedia



Sopronban január 19-én kezdődik a programsorozat a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének Percek pillaközén című verses összeállításával, ahol az egyesület fiatal versmondói mutatkoznak be a színházban. Az est díszvendége Fenyvesi Ottó József Attila-díjas költő, író lesz.



A január 22-éig tartó események között szerepel a Halljátok-e a dalt című produkció, amelyben Molnár Krekity Olga és Barta Júlia olyan verseket szaval, amelyek végigpásztázzák az emberi élet sorsfordító pillanatait. Az összeállítás Király László erdélyi költő versének címét viseli.



Bemutatják Pomezanski György A háló nem ereszt című könyvét a Liszt Központban, és ugyanott nyílik kiállítás is a Soproni Fotóklub tagjainak munkáiból Tíz éves a Sopron Balett címmel, amelyen a társulat eddigi produkciói során készült fényképeket állítják ki.



Január 22-én pedig a Soproni Petőfi Színházban bemutatják Sík Sándor István király című tragédiáját, amelyben Boráros Imre Kossuth-díjas színművész játszik. A darabot Pataki András rendezte.

Nemzeti imádságunk költője – kozterkep.hu



A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepelik január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát.



MTI; Gondola