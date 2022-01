Fidesz: a baloldal az üzemanyagár befagyasztását sem támogatta

2022. január 15. 18:21

A baloldal az üzemanyagár befagyasztását sem támogatta - közölte a Fidesz szóvivője szombaton az MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatban.

Horváth László emlékeztetett: a Fidesz-KDNP-kormány 2021 novemberében "megálljt parancsolt az üzemanyagárak növekedésének", 480 forintban maximalizálta a benzin és a gázolaj árát.



A kabinet a hatósági árazással határozott lépést tett az energiaárak és az infláció növekedésével szemben - mutatott rá.



A Fidesz szóvivője úgy fogalmazott, a "baloldal persze - szokásához híven - ezt a döntést sem támogatta".



"A baloldal választott vezetője, Márki-Zay Péter személyesen is támadta az üzemanyagárak befagyasztását. Úgy fogalmazott, hogy ő semmilyen szociális komponenst nem tart indokoltnak az üzemanyagárak mérséklésében, sőt cinikusan azt is hozzátette, hogy a magyarok alkalmazkodjanak a magas árakhoz, és vegyenek kisebb autót" - fejtette ki Horváth László.



Hangoztatta: a Fidesz-KDNP egyáltalán nem ért egyet ezzel a hozzáállással.



"A mi célunk továbbra is az, hogy a magyar embereket megvédjük az Európa-szerte tapasztalható energiaár-növekedéstől, ezért kitartunk az üzemanyagok árának mérséklése mellett" - szögezte le a kormánypárti politikus.

MTI