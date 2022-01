Megvan az ítélet Djokovic ügyében - nem indulhat

2022. január 16. 10:35

A címvédő és világelső szerb Novak Djokovic az ausztrál szövetségi bíróság vasárnapi ítélete értelmében nem indulhat el a hétfőn kezdődő ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A másfél hete tartó procedúra lezárásaként James Allsop elöljáró bíró helyi idő szerint vasárnap késő délután jelentette be, hogy a bevándorlási hatóságnál, majd a bíróság előtt történt meghallgatás nyomán elutasították a 34 éves sztár fellebbezését, melyet vízumának bevonása ellen nyújtott be. Ez vélhetően azzal jár, hogy Djokovic – aki nem rendelkezik koronavírus elleni oltással – három évig nem léphet be az országba.

A bíróság döntése egyben azt is jelenti, hogy a szerb teniszcsillag egyelőre biztosan nem döntheti meg egyelőre biztosan nem szerzi meg a rekordot jelentő 21. Grand Slam-címét. Míg a szintén 20 trófeával rendelkező riválisai közül Rafael Nadal elindul az Australian Openen.

Ráadásul, ha Novak Djokovicot kiutasítják Ausztráliából, három évig nem térhet vissza korábbi kilenc győzelmének helyszínére.

Amíg az ügy húzódott, 127 másik teniszező várta, hogy megtudja, mikor játszik az Australian Openen. A Grand Slam-torna szervezői megelégelték a várakozást, és magyar idő szerint reggel 6 órakor bejelentették a hivatalos menetrendet.

Djokovic a menetrend szerint hétfő este 9-kor lépett volna pályára honfitársa, Miomir Kecmanovic ellen. A világelső kizárása a tornáról azonban azt jelenti, hogy a kiemeltek sorrendjének módosítása helyett egy szerencsés vesztes lép a helyére.

Pénteken, helyi idő szerint a délutáni órákban jött a hír, hogy másodszor is visszavonták Novak Djokovic vízumát.

Alex Hawke bevándorlásügyi miniszter azzal indokolta a döntését, hogy az „egészségügyi okokból és a közrend védelme érdekében” született. Hangsúlyozta, hogy „a kormány határozottan elkötelezett Ausztrália határainak védelme mellett, különösen a koronavírus-járvánnyal összefüggésben”.

Az ATP-világelső jogászai a bejelentést követően bírósági meghallgatáson egyeztettek az ausztrál hatóságokkal. A teniszező ügyvédei a döntést észszerűtlennek nevezték és bejelentették, hogy fellebbeznek.

hirado.hu - MTI