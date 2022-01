Meghalt Nino Cerruti olasz divattervező

2022. január 16. 11:55

Kilencvenegy éves korában elhunyt Nino Cerruti világhírű olasz divattervező és üzletember - írja a BBC hírportálja.

Sajtóhírek szerint a divatmogul egy piemonti kórházban halt meg, ahová csípőműtétre vonult be.

Cerruti az ötvenes években lett ismert a divatszakmában, 1967-ben nyitotta meg első üzletét Párizsban, a nyolcvanas években pedig már olyan hollywoodi sztároknak tervezett ruhákat, mint Jack Nicholson, Michael Douglas, Sharon Stone és Julia Roberts.

Cerruti forradalmasította a férfidivatot, mellette pedig nők számára is tervezett ruhákat, de a többi között parfümöket és kiegészítőket is forgalmazott, valamint a Ferrari Forma-1-es csapatának is tervezett ruhákat.

MTI