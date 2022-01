Németh Szilárd: a baloldal ismét teljesen elszabadítaná a rezsiárakat

2022. január 18. 09:10

Magyarországon csak addig marad a rezsicsökkentés, ameddig Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP kormányoz, a baloldal ugyanis ismét teljesen elszabadítaná a rezsiárakat - mondta Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalára kedden feltöltött videóüzenetében.

A kormánypárti politikus felidézte: ameddig egész Európában "brutálisan elszabadultak a rezsiárak", addig Magyarországon a rezsicsökkentés már tizedik éve védi a magyar családokat. Hozzátette: az Európai Unió 27 tagállama közül Magyarországon kell a legkevesebbet fizetni a háztartási gázért. Példaként említette, hogy Ausztriában kétszer, Dániában négyszer annyit fizetnek az emberek, mint Magyarországon.



"Azonban ne legyen kétségünk, a baloldal ismét teljesen elszabadítaná a rezsiárakat" - jelentette ki Németh Szilárd. Hozzátette: "a Gyurcsány-Bajnai-korszakban" az EU-ban a magyar családok fizették a legdrágább gázt és áramot.



Németh Szilárd kijelentette: a baloldal most el akarja törölni a rezsicsökkentést. "Miniszterelnök-jelöltjük őszintén elkotyogta, hogy ő bizony rászabadítaná a magyar családokra és nyugdíjasokra a világpiaci árakat, mert szerinte a rezsicsökkentés ostobaság. És cinikus módon azt üzeni a magyar embereknek, ha kevesebbet akarnak fizetni, akkor világítsanak és fürödjenek kevesebbet, és a fűtést is csavarják le a téli hónapokban" - idézte fel.

A Fidesz alelnöke hangsúlyozta: "ami a baloldalnak ostobaság, az a magyar családoknak évente átlagosan 386 ezer forint megtakarítást jelent".



A gáz-, a villany-, a távfűtés-, a víz-, a csatorna- és a szemétszállítási számlákon ma is mindenki láthatja, hogy mennyi pénzt hagyott nála a rezsicsökkentés. A kéményseprés pedig minden háztartásban ingyenes - sorolta a politikus. Hozzátette: a magyar lakosság összes eddigi megtakarítása már eléri a 2200 milliárd forintot.



Németh Szilárd kiemelte: a rezsicsökkentés már tíz éve folyamatosan működik "és tíz éve folyamatosan, egymással összefonódva támadják a brüsszeli bürokraták, a külföldi energiaszolgáltatók és a hazai baloldali politikusok".



"A 2014-es és 2018-as választásokon összefogtunk és kivédtük ezeket a támadásokat. Most április 3-án is arról döntünk, hogy megvédjük-e tőlük a rezsicsökkentés eredményeit, vagy hagyjuk, hogy Gyurcsányék ismét brutálisan magas rezsiáremeléseket nyomjanak le a torkunkon" - fogalmazott.



Németh Szilárd hangsúlyozta: ameddig Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP kormányoz, "csak addig marad a rezsicsökkentés, ami egész Európában egyedülálló módon garantálja a magyar családok, nyugdíjasok, kisvállalkozások biztonságos és megfizethető energiaellátását".

MTI