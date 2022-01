Az izraeli rendőrség állítólag megfigyelte a Netanjahu politikai ellenfeleit

2022. január 18. 11:16

Az izraeli rendőrség az izraeli NSO Group Pegasus kémprogramjával figyelte meg a Benjámin Netanjahu akkori kormányfő elleni mozgalom vezetőit, valamint korrupció-gyanús polgármestereket és más gyanúsnak vélt személyeket - állítja kedden megjelent riportjában a Kalkaliszt nevű izraeli újság tényfeltáró írása.

Az izraeli törvények szerint a rendőrség csakis bírói engedély vagy a legfőbb ügyész jóváhagyása esetén vethette volna be a kémprogramot a megfigyelt célszemélyek lehallgatására, de a lap állítása szerint enélkül használták a szoftvert.



A cikk azt állítja, hogy 2020-ban, amikor hetente többször több százezren tüntettek Jeruzsálemben a miniszterelnöki rezidenciánál és az ország útkereszteződéseiben, a Netanjahu bizalmasa, Amír Ohana belbiztonsági miniszter vezetésével működő rendőrség az NSO kémprogramját telepítette a demonstrációkat szervező "fekete zászlós" civil mozgalom vezetőinek telefonjaira.



Emellett korrupció gyanújába keveredett polgármesterek telefonjaira is kémprogramot telepítettek, és egy vezető politikus munkatársát is megfigyelték, hogy információt szerezzenek a politikus esetleges korrupt viselkedéséről. A Pegasussal figyelték meg a pride felvonulások előtt az LMBT-ellenes aktivistákat is, miután 2015-ben egy felvonuláson megöltek egy 15 éves lányt.



A cikket jegyző Tomer Ganon a katonai rádióban elmondta, hogy 2013-ban vásárolták meg a kémprogramot, és 4-5 magas rangú rendőrtiszt döntött az alkalmazásáról megfelelő jogi ellenőrzés nélkül.



A rendőrség cáfolja, hogy törvényt sértett volna, és állítja, hogy "a szervezeten kívüli jogi tényezők és a főügyész felügyelete mellett alkalmazták a kibereszközt".



A Pegasus nevű kémprogramot több országban újságírók, kormányzati tisztviselők és emberi jogi aktivisták megfigyelésére használták fel. Izrael csakis kormányok számára engedélyezi kibertermékek exportját, törvényes felhasználásra, bűncselekmények megelőzésére és kivizsgálására, valamint a terrorizmus elleni küzdelemre, és a vásárló országok kötelezettséget vállalnak ezen feltételek teljesítésére.

MTI