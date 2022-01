Kiemelkedő a nemzetközi konferenciák gazdasági hatása

2022. január 18. 16:27

Kiemelkedő a nemzetközi konferenciák gazdasági hatása; ezek számszerűsítésére nemzetközi módszertannal, más globális szervezetekkel összehasonlítható adatokat tartalmazó kutatás indul, negyedéves gyakorisággal - közölte a Magyar Kongresszusi Iroda (MKI) az MTI-vel kedden.

A 2020 és 2021-es évek a járványhelyzet miatt nem biztosítottak volna kellő mennyiségű adatot a kutatás elkészítéséhez, így az első, teljes gazdasági évre vonatkozó felmérés 2022 első negyedévében indul. A kutatás sikerességéhez az MKI kéri a szakmai szövetségek és iparági szereplők támogatását és együttműködését a 2022-re tervezett több mint 300 résztvevős, nemzetközi kongresszusok listájának elkészítésében.



A tanulmány elkészítéséhez az MKI hosszú távú együttműködést kezdett a GKI Gazdaságkutató Zrt.-vel és elkészítették a bázisévnek kijelölt 2019-es adatok alapján az első gazdasági hatáselemzést.



A kutatás szerint 2019-ben a magyar konferenciaturizmus rendezvényein 488 ezren vettek részt, ezen belül 43,4 ezren, azaz mintegy 9 százalékuk a Nemzetközi Konferenciák Szövetsége (International Congress and Convention Association - ICCA) vizsgált körébe bevont konferenciákon. A kutatásból kiderült, hogy a vizsgált konferenciák 157 milliárddal emelik a bruttó hazai terméket 2019 és 2023 között, melyből közel 35 milliárd forint a 2019-es, azonnali hatás. A GDP-hatások lecsengése még hosszabb távra is kihat, tehát egy 2019-es konferencia hatása akár még 5 év múlva is jelentkezik - írták.



A teljes szektorhoz mért hatékonyságot az egy résztvevőre vetített fajlagos GDP-hatás mutatja, így 3,6 millió forint GDP-hatás jelentkezik a vizsgált konferenciákon, ami 44 százalékkal magasabb, mint a teljes konferencia-szektorban mért 2,5 millió forint. Ez az eredmény alátámasztja, hogy az ICCA konferenciáknak kiemelt szerepe van a konferenciaszektorban, így a Magyar Kongresszusi Iroda a jövőben is nagy hangsúlyt fektet ezen események támogatására - közölték.



Békefi Anna, a Magyar Kongresszusi Iroda ügyvezető igazgatója a tanulmányról elmondta: a nemzetközi konferenciák és üzleti rendezvények az eddigi statisztikákból is ismerten kiemelkedő volumenű vendégéjszakaszámot és az adott úti célt érintő költést eredményeznek. A GKI-val és európai módszertan integrálásával megkezdett hosszú távú kutatási munkájukkal egyrészt ezt a kiemelkedő turisztikai hozadékot tervezik számszerűen bemutatni, sőt megvilágítani a szektor speciális, szolgáltatók hosszú sorát és más területeket bekapcsoló tovagyűrűző hatását, a magyar kulcságazatokra gyakorolt nemzetgazdasági jelentőségét. A legizgalmasabb feladatnak nevezte a nemzetközi konferenciák és üzleti rendezvények évtizedeken átívelő társadalmi hatásának megjelenítését. Ez ugyanis ösztönzi a befektetéseket, a munkahelyteremtést, a tudományos kutatást, a képzést, támogatva az értékalapú és emberközpontú gazdaságot - tette hozzá.



A tanulmány vezetői összefoglalója elérhető a MKI honlapján. Az ICCA konferenciák közé azok kerülhetnek be, melyek legalább 3 országban kerülnek megrendezésre (rotációs elv mentén), legalább 50 fő részvételével zajlanak, illetve meghatározott gyakoriság szerint kerülnek lebonyolításra.



MTI