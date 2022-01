Férfi kézilabda Eb - Kikapott Izlandtól és kiesett a magyar válogatott

2022. január 18. 19:56

A magyar férfi kézilabda-válogatott nem jutott tovább a részben hazai rendezésű Európa-bajnokság csoportköréből, miután 31-30-ra kikapott Izlandtól a harmadik, utolsó fordulóban, kedden a budapesti MVM Dome-ban.

A Himnuszt énekli a közönség a kézilabda Európa-bajnokság B csoportjában játszott Magyarország-Izland mérkőzésen a budapesti MVM Dome-ban 2022. január 18-án. Izland-Magyarország 31-30. MTI/Kovács Tamás

A mieink csütörtökön 31-28-as vereséget szenvedtek Hollandiától, vasárnap 31-30-ra legyőzték Portugáliát, ezúttal pedig legalább kétgólos sikerre lett volna szükségük a biztos továbbjutáshoz, de matematikai esélyük egygólos győzelem, illetve döntetlen esetén is lett volna. A középdöntőbe a kvartett első két helyezettje kerül.

Eredmény, csoportkör, 3. (utolsó) forduló, B csoport:

Izland-Magyarország 31-30 (17-17)



MVM Dome, v.: Marin, Garcia Serradilla (spanyolok)

lövések/gólok: 44/31, illetve 49/30

gólok hétméteresből: 8/6, illetve 2/1

kiállítások: 12, illetve 12 perc

Magyarország:

Mikler - Rodríguez 4, Máthé 4, Lékai 3, Bánhidi 6, Szita 5 , Bóka 2, cserék: Sipos, Bodó 3, Topic 2, Hanusz, Székely, Ancsin 1, Ligetvári, szövetségi kapitány: Gulyás István

A társházigazdák húszfős keretéből ezúttal is Győri Mátyás, Nagy Bence, Sunajko Stefan és Borbély Ádám maradt ki. Bánhidi Bence a bokasérülése után ismét a kezdőcsapatban kapott helyet.



A tét nagyságát átérezve mindkét csapat jól kezdte a meccset, ezúttal a magyarok sem rontották el az elejét és a hetedik percben vezetést szereztek (4-3). Védekezésben mindent megtettek a hazaiak, ám a türelmesen támadó ellenfél végül szinte mindig helyzetbe tudott kerülni, amit ki is használt. A magyar támadások során ezúttal sem kaptak labdát a szélsők, ami megnehezítette a belső posztokon szereplők dolgát, az izlandi védők feladatát viszont némileg megkönnyítette.



Az északi szigetország csapata visszavette a vezetést, de Bánhidi góljaival tartották magukat az előző Európa-bajnokságon kilencedik, a tavalyi világbajnokságon ötödik, az Eurokupában pedig aranyérmes magyarok. Az első negyedórát követően érkeztek a cserejátékosok, Székely Márton ismét egy bravúros védéssel mutatkozott be. A magyar válogatott az átlövésekben és a beálló megjátszásában, az ellenfél gyorslábú játékosaiban bízva leginkább betörésekre építette támadásait.



A szünetben döntetlen volt az állás (17-17), majd a 35. percben Lékai Máté 6-5 után visszaszerezte a vezetést csapatának. A folytatásban az izlandiak emberelőnyben ismét fordítottak, majd egy 3-0-s sorozat végén újra a házigazdáknál vezettek (26-25). Egyre jobban védekeztek a magyarok, Mikler Roland egy hétméteres erejéig visszaállt és védeni tudott, ám mindezt támadásban nem sikerült kihasználni.



Az utolsó tíz percen belül Izland megint fordított, és már látszott, hogy a kétgólos magyar siker nem fog összejönni. Az 54. percben harmadik kiállítása miatt Sipos Adrián piros lapot kapott, két perccel a vége előtt Máthé Dominik büntetőt rontott, Bóka Bendegúz gólját nem adták meg, mert a vonalra lépett, Lékai Máté kísérletét pedig a kapus hárította. Eközben Mikler két lövést kivédett, de ez nem volt elég a vereség elkerüléséhez.



Az ellenfélnél Bjarki Mar Elisson kilenc, Omar Ingi Magnusson nyolc gólt lőtt.



A két csapat 43. alkalommal találkozott egymással, 24 magyar győzelem és három döntetlen mellett ez volt a 16. izlandi siker.

MTI; Gondola