Ismét a buszsávban autózott az extrém városvezető

2022. január 18. 21:08

Karácsony Gergely főpolgármester szerint az a megoldás a dugókra, hogy az emberek kiszállnak járműveikből és gyalog vagy biciklivel mennek. Őt nem érdekli, hogy Budapesten miatta van káosz, ő nyugodtan szabálytalankodik - emlékeztetett a Fidelitas közösségi oldalán.

A sofőrrel és szolgálati autóval közlekedő főpolgármester használja a buszsávot, de az sem zavarja, ha tilosban, mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyen parkol.

A baloldali politikus kivételezettnek gondolja magát, azt hiszi, mindent megtehet és a törvények, a szabályok, valamint a KRESZ rá egyáltalán nem vonatkoznak.

A Fidelitas közösségi oldalukra feltöltött videójában hívta fel a figyelmet arra, hogy a főpolgármesterre is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bárki másra, akkor is, ha ő azokat nem tartja be.

magyarnemzet.hu