A vörös borok huszonhetedik munkácsi fesztiválján

2022. január 18. 22:12

Huszonhetedik alkalommal rendeztetik meg a Vörös Borok Munkácsi Fesztiválja, amelyet idén is a Latorca partján kiépített szabadidőközpontban tartanak. A helybelieket jogos büszkeséggel tölti el, hogy bár Kárpátalján kívül alkalmanként más, hágón túli városokban is rendeznek borünnepeket, az itteni borfiesztával a látogatottságot és a népszerűséget tekintve egyik sem veheti fel a versenyt.

Jól tudjuk, a világjárvány idején tömegrendezvényeket tartani nem egyszerű dolog. A munkácsi szervezők ezért mindent figyelembe vettek. Jelentősen korlátozták például a színpadokon fellépő együttesek számát, és a park több helyszínén is biztosítottak kézfertőtlenítési lehetőséget. A hegy levét mindenütt egyszer használatos műanyag poharakban kínálták. Számolva ezzel, az igényesebb borfogyasztók saját, nyakba akaszthatós kóstolópohárral keresték fel a rendezvény helyszínét. Ahol számos attrakció várta az érkezőket, például az élő legenda, a kéményseprő Berti bácsi, akinek egészalakos szobra ott áll a város központjában. Mindenki tudja, hogy vele fényképezkedni, különösen így év elején, szerencsét jelent.

Amire, valljuk be – babona ide, babona oda – mindannyiunknak nagy szüksége van.

Már semmi sem lesz úgy, mint a Covid előtti korszakban – az elmúlt hónapok során ez a gondolat már nagyon sokakban megfogalmazódott. Mindezt a munkácsi borfesztivál szervezői is megtapasztalhatták. Korábban a borászoknak minden pavilon bérléséért licitálni kellett, ám most ez elmaradt, s bizony a fabódék felében másfajta termékeket árusítottak: lehetett itt kapni különböző sajtokat, mindenféle édességet, plüssjátékokat, pálinkát és kürtőskalácsot is. Így aztán az sem meglepő, hogy mind a forralt bort, mind a palackozott nedűket a tavalyi, tavalyelőtt áron kínálták: egy pohár bor 25 hrivnyába, egy üveg száraz bor 100-120 hrivnyába került.

Ám a borkínálatra így sem lehetett panasz. A legtöbb helyen megfelelő szakmai tudással, nagy gonddal elkészített lánghullámú nedűt kóstolhatott a közönség.

- Engem nagy megelégedettséggel tölt el, hogy évek óta egyre igényesebbek a vendégeink.

Akik ma már leginkább a száraz borokat keresik – mondja Fecsora András beregardói termelő. – Még inkább figyelemre méltó, hogy ebben a folyamatban a fiatalok járnak az élen. Az Európában tapasztalt trendek itt, Kárpátalján is egyre inkább érvényesülnek. Jellemző módon az Izabella fajtákat folyamatosan kiszorítják a nemes szőlőből készült italok.

Fecsora András, aki a Beregszászi Szent Vencel Borrend tagja, azt is elmondta, hogy nem csupán a családi pincészetek számára fontos az itteni borünnepen való részvétel. Természetesen fontos, hogy vevőkörünket bővíteni tudjuk. Hisz ma már a postaszolgálati úton az ország legtávolabbi részébe is el tudjuk küldeni az egyre inkább népszerűvé váló borainkat.

- A pandémia mindenképpen új helyzetet teremtett – magyarázza a derceni Orosz Ruszlán, a Beregszászi Szent Vencel Borrend másik tagja, aki szintén az itteni borfieszta állandó résztvevőjének számít. – Meglehet, furcsán hangzik, ám tény: ahhoz, hogy Beregszászon a nőnap tájékán sikeresen meg tudjuk szervezni a következő nemzetközi borfesztivált, mindenképpen szükség van az itt szerzett tapasztalatokra.

Immár hagyomány, hogy a Beregszászi Szent Vencel Borrend tagjai testületileg látogatnak el a munkácsi borfesztiválra. Így történt ezúttal is.

A borlovagok főként a fesztiválon érmet nyert borokra – köztük az Orosz Ruszlán és a Fecsora András által benyújtott mintákra – voltak kíváncsiak. A borlovagrend tagjai megelégedéssel nyugtázták, hogy az idei munkácsi borünnep színvonalának emeléséhez ismét jelentős módon járultak hozzá a beregvidéki bortermelők. Azt is örömmel tapasztaltuk, hogy az itt fellépő betlehemes csoportok között ott voltak a tiszacsomaiak is. Előadásukat viharos tapssal jutalmazta a több száz fős közönség.

Kovács Elemér

karpatinfo.net