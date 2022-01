Megválasztották az Európai Parlament alelnökeit

2022. január 18. 22:32

Az Európai Parlament kedden megválasztotta a testület 14 alelnökét a jelenlegi parlamenti ciklus hátralévő két és fél évére.

A strasbourgi plenáris ülésen leadott szavazatok alapján az első fordulóban kilenc, a második fordulóban pedig három alelnököt választottak. Az utolsó két helyet a harmadik fordulóban töltötték be. Az Európai Néppárt uniós parlamenti frakciójának 3, a szocialistáknak 5, a Renew frakciónak 3, valamint az ECR-nak, a Zöldeknek és az Európai Baloldalnak 1-1 képviselőt sikerült az alelnöki székbe juttatnia. A Fidesz jelöltje, Járóka Lívia a szavazás megkezdésekor visszalépett az ECR-os jelölt Robert Zile javára.



Az alelnökök szükség esetén helyettesíthetik az EP elnökét, és többek között elnökölhetnek is az üléseken. Az alelnökök tagjai az Elnökségnek is, amely a parlament valamennyi adminisztratív, személyzetet érintő és szervezeti ügyével foglalkozik. A testület 5 kvesztorát, akik az EP-képviselőket érintő adminisztratív ügyekért felelősek, szerdán választják meg.

MTI