Téliesebb idő várható a hétvégén

2022. január 20. 16:35

Téliesebb idő várható a hétvégén. Többfelé napközben is fagypont körül alakul a hőmérséklet, és helyenként hószállingózás, havazás is valószínű - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken több órára kisüt a nap, szórványosan fordulhatnak elő hózáporok. Az északnyugati, nyugati szél sokfelé lesz erős, az Észak-Dunántúlon és a főváros tágabb térségében olykor viharos. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 8 és mínusz 3 Celsius-fok között, a szélcsendes, fagyzugos részeken mínusz 10 fok alatt alakul. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között várható.

Szombaton délelőtt keleten változóan, az ország nyugati felén-kétharmadán inkább erősen felhős idő lesz a jellemző. Délután többfelé kisüt a nap, főleg a nyugati és északkeleti megyében lehetnek erősebben felhős területek. A nap első felében az ország nyugati felén-kétharmadán többfelé várható, másutt csak néhol valószínű hószállingózás, havazás. A nyugati megyékben helyenként havas eső, eső is előfordulhat. A nap második felében a csapadék visszaszorulhat a Nyugat-Dunántúlra. Az északnyugati szelet több helyen erős lökések kísérhetik. Hajnalban többnyire mínusz 8 és mínusz 1 fok közötti értékeket mérhetnek, fagyzugos tájakon hidegebb is lehet. Délután jellemzően mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet, ugyanakkor a szelesebb nyugati vidékeken magasabb értékek is előfordulhatnak.

Vasárnap a Nyugat-Dunántúlon maradhatnak tartósan felhős vagy borult területek, másutt változóan felhős időre lehet számítani hosszabb-rövidebb napsütéssel. A Nyugat-Dunántúlon több helyen előfordulhat hószállingózás, havazás. Helyenként vegyes halmazállapot is lehet. Máshol számottevő csapadék nem valószínű, hószállingózásra inkább az északkeleti megyékben van még esély. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A minimumhőmérséklet általában mínusz 8 és 0 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélcsendes részeken hidegebb lehet. A maximumok többnyire mínusz 2 és plusz 4 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.

MTI