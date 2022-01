Magyar iskolaválasztásra ösztönöznek Maros megye szórványtérségében

2022. január 21. 10:19

Maros megye szórványtérségében is elindult a magyarországi Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztást ösztönző programja az RMDSZ együttműködésével.

Csütörtökön elsőként a vámosgálfalvi óvoda magyar tagozatának nagycsoportosaihoz és szüleikhez vitték el a Rákóczi Szövetség és az RMDSZ közéleti képviselői az ösztönző üzenetet és érveket egy-egy meséskönyv, illetve egy kis édesség kíséretében.

A Rákóczi Szövetség egy olyan budapesti székhelyű civil szervezet, amelynek 1989 óta az az egyik fontos célja, hogy a külhonban élő magyar szülőket arra bátorítsák: magyar iskolát válasszanak gyerekeiknek. 2004-ben Felvidéken indult el a program, mert akkor ott volt a legrosszabb a helyzet, mára azonban Székelyföldön túl minden egyes területre kiterjed.

A Rákóczi Szövetség iskolaválasztási kampányát az RMDSZ Maros megyei szervezetével a megyében elsőként Szászrégenben és környékén terjesztették ki két évvel ezelőtt. A programot, amelyet számos magyarországi intézmény, vállalkozás és magánszemély is támogat, január 20-án Vámosgálfalván is elindították Dicsőszentmárton, Segesvár, Nagysármás, Radnót és Marosludas térségében. A vámosgálfalvi óvodában a magyar óvónők és óvodásaik már várták a szövetség képviselőit csütörtök délután, akiket egy-egy mesekönyvvel és egy-egy csokoládéval leptek meg a vendégek.

Az Egy kis csízió című mesekönyv egy kincsesláda próbál lenni, amelyben olyan mesék, rajzok, mondókák vannak, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy mi miért is vagyunk magyarok. A szülőkhöz pedig egy-egy levelet is eljuttatunk, amelyben leírjuk, hogy miért érdemes a magyar jövő mellett dönteni, ha iskolaválasztásról beszélünk – fogalmazott Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke, akinek meggyőződése, hogy aki ezen a településen magyar iskolába lép, felnőttként is magyar lesz.

Hosszú távra terveznek Az elnök hangsúlyozta, a Maros megyei magyar közélet vezetőivel elindított program hosszú távú döntés lesz, a családok pedig számíthatnak arra is, hogy gyerekeik a szövetség táboraiba, diákutaztatási programjaiba, vagy valamely Maros megyei középiskola Rákóczi szervezetébe is be tudnak majd csatlakozni. A szövetség elnöke azt is megígérte, hogy a szomszéd épületben lévő iskola magyar osztályaiba való beiratkozáskor az iskola pedagógusai átadnak egy jó minőségű iskolatáskát is a szülőknek, amellyel támogatják ezt az egyszeri, de hosszú távra szóló döntést.

Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke is jelen volt a Rákóczi Szövetség programindítóján, aki szintén arra biztatott minden magyar szülőt, hogy magyar iskolába írassa gyerekét. „Tudjuk, hogy bizonyos vidékeken csak azért, mert kényelmesebb, közelebb van, jobb feltételek vannak, megpróbálják más nyelvű iskolákba beíratni a gyerekeiket, de az itteni fejlesztések és a Rákóczi Szövetség programjai is segítenek abban, hogy a legmagasabb minőségű oktatást kapják az ide beíratott magyar gyerekek. Bízunk abban, hogy azok a gyerekek, akik jó nevelést kapnak a magyar oktatási intézményekben, hasznos, jó tagjai lesznek a társadalomnak, a családot is itt alapítják meg, Erdélyben, Maros megyében – fejtette ki.

A vámosgálfalvi óvodában 53 magyar gyerek van két csoportban, korcsoportokra választva, mert nincs bölcsőde, így kétéves kortól fogadják már a gyerekeket – tudtuk meg Szabó Tímea óvónőtől. „Az itteni magyar családok magyar iskolát választanak gyerekeiknek, és itt maradnak a faluban, ahol nyolcadik osztályig járhatnak iskolába. Sok a gyerek, és a közeljövőben sem fog csökkenni a létszám, hisz van olyan évünk, amikor 18 magyar gyerek született Vámosgálfalván” – magyarázta az óvónő.

Képek: Haáz Vince

Hajnal Csilla

szekelyhon.ro