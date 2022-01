XXI. Század Intézet: biztos kudarc a baloldal népszavazási kezdeményezése

2022. január 21. 12:03

"...már a Klubrádióban is nyíltan beszéltek arról, hogy az amerikai CIA beavatkozhat a kampányba."

A XXI. Század Intézet értékelése szerint biztos kudarc a baloldal népszavazási kezdeményezése.

Deák Dániel vezető elemző az intézet honlapján pénteken közzétett videójában kifejtette, "hatalmas kudarcot" szenvedtek el a baloldali pártok és Márki-Zay Péter, hiszen egy hónap alatt sem tudtak 200 ezer aláírást összegyűjteni, csak péntekre sikerült 235 ezret kérdésenként.



Az ellenzék december közepe óta gyűjti az aláírásokat, ugyanis azt szerették volna, hogy a gyermekvédelmi népszavazáshoz hasonlóan a parlamenti választással egy időben lehessen megtartani saját referendumukat is - idézte fel. Ez azonban - hangsúlyozta - kudarcba fulladt, hiszen az előválasztáson állításuk szerint 700-800 ezer embert megmozgató baloldalnak egy hónap alatt csupán 170 ezer aláírás jött össze.



Deák Dániel szerint ez jól mutatja az ellenzéki szavazók kiábrándultságát, aminek "legfőbb oka Márki-Zay Péter botrányos és katasztrofális kampánya".



Közölte: biztos, hogy nem lesz semmi a népszavazási kezdeményezésből, hiszen a népszavazás kiírásának menetrendje alapján miután összegyűjtik a szükséges számú aláírást, a Nemzeti Választási Irodának 60 napja van a szignók ellenőrzésére, a hitelesítést pedig meg lehet támadni, aminek a jogorvoslati határideje további 10 nap.



Deák Dániel fontosnak nevezte, hogy nem elég a 200 ezer leadott aláírás, hiszen sok érvénytelen lehet, így legalább 250 ezret kellene gyűjtenie a baloldalnak.



Az Országgyűlésnek ez után 30 napja van arra, hogy elrendelje a népszavazást, ezután pedig a köztársasági elnöknek 15 napja van a népszavazás időpontjának kitűzésére; ezen időpont pedig a kitűzéstől számított 50 nap előtt lehet.



A vezető elemző emlékeztetett arra is, hogy "ráadásul" a népszavazást még az Alkotmánybíróságon is meg lehet támadni, majd úgy értékelt: a baloldal "egyszerűen kifutott az időből". A választás után pedig már nincsen értelme megtartani, ezt a baloldal ugyanis kampánytémának szánta csupán - fűzte hozzá.



Deák Dániel emlékeztetett arra, hogy a Fidesz még ellenzékben a vizitdíj, a kórházi napidíj és a tandíj kérdésében is kezdeményezett népszavazást, amelyet végül 2008-ban lehetett megtartania hosszú jogi procedúrát követően. A Fidesz 2007 októberében a népszavazási kezdeményezéséhez 48 óra alatt közel 300 ezer aláírást gyűjtött össze - tette hozzá.

A vezető elemző a legfrissebb közvélemény-kutatási eredményekre is kitért, amelyek a Fidesz erősödését és a baloldal gyengülését mutatják.

Álláspontja szerint ennek az az oka, hogy "miközben a jobboldal összeszedett kampányt folytat és világos üzeneteket fogalmaz meg, addig a baloldalon ilyet nem láthatunk".

"Nincsen víziójuk, nincsen jövőképük, csupán gyenge programhirdetések voltak, amelyek semmi érdemit nem mondanak arról, hogy mit kezdene Magyarországgal a baloldal, ha kormányra kerülne" - fogalmazott.

Úgy folytatta: "amit eddig meghirdettek, ráadásul nem is valódi céljaikat tükrözi, ezt jól mutatja, hogy Márki-Zay Péter többször lerántotta a leplet a valódi törekvéséről: Gyurcsány Ferenc programját hajtaná végre, hiszen megszüntetné a rezsicsökkentést, privatizálná az egészségügyet és adókat is emelnének".

Deák Dániel értékelése szerint nem meglepő, hogy még a baloldali szavazók is attól tartanak, hogy ha a baloldal kerülne hatalomra, akkor rosszul járnának anyagilag.

Kiemelte: ennek ellenére a nemzeti oldal nem dőlhet hátra, hiszen "nem a szimpátia a fontos, hanem a leadott szavazatok".

Szólt arról is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök február 12-én tartja a kampánynyitónak számító évértékelő beszédét, majd a március 15-i Békemenet két héttel a parlamenti választás előtt szintén mozgósító hatással bírhat. "A baloldal ezzel szemben már csak a külföldi beavatkozásban reménykedik, már a Klubrádióban is nyíltan beszéltek arról, hogy az amerikai CIA beavatkozhat a kampányba" - értékelt.

MTI