Hollik: Márki-Zay "zagyva" javaslatai egybeesnek a gyurcsányi politikájával

2022. január 21. 15:16

Budapest, 2022. január 21., péntek (MTI) - A Fidesz szerint Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt "zagyva" egészségügyi javaslatai egybeesnek a Gyurcsány-kormány politikájával, amely 2010 előtt csődbe vitte a magyar egészségügyet.

Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója pénteki videonyilatkozatában azt mondta: az elmúlt napok sajtóhírei alapján úgy tűnik, hogy a "baloldal kijelölt miniszterelnök-jelöltje" nemcsak a rezsicsökkentéssel, a 13. havi nyugdíjjal, vagy éppen a benzinár csökkentéssel kapcsolatban beszél "össze-vissza", hanem az egészségüggyel kapcsolatban is.

Felhívta a figyelmet arra: Márki-Zay Péter legutóbb egy olyan "képtelen" javaslatot tett, hogy a magyar emberek szemműtéteit inkább végezzék Indiában. Hollik István úgy vélte: egy ilyen "zagyva" javaslat még a baloldal miniszterelnök-jelöltjétől is meglepő. Ugyanakkor - folytatta - sértő is a magyar egészségügyben dolgozókra nézve, hiszen a magyar ápolónők és orvosok felkészültek, értenek a munkájukhoz, ezért nem kellene őket megsérteni azzal, hogy egy szemműtétet sem képesek elvégezni.

A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy értékelt, Márki-Zay Péter "zagyva, furcsa" javaslatainak ugyanakkor egy közös nevezője van: mindegyik egybeesik a Gyurcsány-kormány egészségügyi politikájával. Az a politika viszont csődbe vitte a magyar egészségügyet, hiszen 600 milliárd forintot vontak ki az ágazatból - tette hozzá.

"Ezért mi azt gondoljuk, hogy a magyarok nem kérnek a múlt politikájából, nem kérnek a múlt embereiből, hiszen Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra" - hangoztatta.