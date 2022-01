Nincs lehetőség áprilisban megtartani az ellenzék által erőltetett népszavazást

2022. január 21. 18:58

Nincs lehetőség az április 3-ai országgyűlési választással egy időben megtartani az ellenzéki kérdésekről szóló népszavazást - közölte pénteki Facebook-bejegyzésében a Political Capital.

Az ellenzéki referendum aláírásgyűjtésében részt vevő pártok pénteken adták le a Karácsony Gergely főpolgármester által - a Fudan Egyetemről és az álláskeresési járadékról - kezdeményezett népszavazási kérdések aláírásgyűjtő íveit.



A politikai kutató, elemző és tanácsadó intézet azt írta, politikai kommunikációs szempontból érthető, hogy az ellenzéki pártok azt kommunikálják: akár az április 3-ai választással egy időben még megtartható a népszavazás. Ez - az elemző intézet szerint - "nem így lesz, de ezt a törvény kereteire és az érintett intézmények lassúságára foghatják".



Azt még furcsábbnak nevezték, hogy a magyar médián "úgy megy át" ez az értelmezés: már a népszavazási kérdések tavaly júliusi benyújtása óta 99 százalékos biztonsággal tudni lehetett, hogy idén áprilisig nem fog átfutni a rendszeren. Most a helyzet annyiban lett más, hogy a 99 százalék 100 százalékra nőtt - jegyezték meg.



A Political Capital kifejtette: még hátravan maximum 60 nap az aláírások ellenőrzésére. A jogorvoslati határidő 5 nap, az ilyen jellegű kérelem elbírálására szintén 5 napja van a Kúriának. Ezt követően 8 nap áll rendelkezésre arra, hogy tájékoztassák Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét. A házelnök pedig a legközelebbi ülésnapon jelentheti be a kezdeményezést az Országgyűlés előtt. Ekkortól a parlamentnek maximum 30 napja van, hogy elrendelje a népszavazást. Az erről szóló országgyűlési határozatot 8 napon belül kell közzétenni a Magyar Közlönyben.



Ezután 15 napos határidő van a jogorvoslatra, amelyet az Alkotmánybíróságnak 30 napon belül kell elbírálnia.



Majd maximum 15 napja van Áder János köztársasági elnöknek, hogy kitűzze a népszavazást. Ez a dátum a kitűzéstől számítva a 70-90. napon lehet, úgynevezett rátűzés esetén is minimum 50 nap - ismertették.



A Political Capital szerint ha mindezek csak 1-1 napot vennének igénybe - azzal együtt, hogy a két jogorvoslati határidőt ki kell várni -, akkor sem volna lehetőség április 3-ára kitűzni a népszavazást. Ha pedig minden időkeretet maximálisan kihasználnak, "akár októberig is elhúzható a folyamat" - közölték.



MTI