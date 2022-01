Az Egyesült Államok és Japán fokozza az együttműködést

2022. január 21. 22:48

Az Egyesült Államok és Japán fokozza az együttműködést az olyan sürgető gazdasági és biztonsági kérdésekben, mint Kína növekvő befolyása, Észak-Korea rakétafenyegetései és az orosz-ukrán konfliktus - ebben állapodott meg egymással pénteki virtuális találkozóján Joe Biden amerikai elnök és Kisida Fumio japán miniszterelnök.

A 80 perces online értekezlet után Kisida úgy fogalmazott: "Megállapodtunk abban, hogy együttműködünk a hasonló gondolkodású országok közötti kooperáció előmozdításában a szabad és nyitott indiai-csendes-óceáni térség megvalósítása érdekében". A japán miniszterelnök kijelentette, hogy ő és Biden elnök mindent megtesznek, hogy megakadályozzanak egy esetleges orosz inváziót Ukrajnában. Ezenkívül - mint mondta - szoros kapcsolatot tartanak fenn más szövetségesekkel, és "továbbra is azt kommunikálják, hogy minden (orosz) támadásra határozott fellépéssel válaszolnak".



A pénteki találkozó után Biden a Twitteren közzétett bejegyzésében az Egyesült Államok és Japán közötti szövetségről azt írta, hogy az "a béke és biztonság sarokköve" az indiai-csendes-óceáni térségben és szerte a világon.



A Fehér Ház közleménye szerint az amerikai elnök elismerését fejezte ki Kisida azon döntésével kapcsolatban, hogy növeli Japán védelmi kiadásait "a közös fenyegetésekkel szembeni elrettentés megerősítése érdekében".



Mint írják, a két vezető egyetértett a kiberbiztonság megerősítésének fontosságában. Biden üdvözölte, hogy Japán és Ausztrália aláírta az úgynevezett kölcsönös hozzáférésről szóló kétoldalú védelmi és biztonsági egyezményt, amely "szorosabb védelmi együttműködést tesz lehetővé".



A Fehér Ház szerint Biden megerősítette az Egyesült Államok elkötelezettségét az 1960-ban Japán és az Egyesült Államok között létrejött biztonsági szerződés betartása mellett. Az amerikai elnök egyértelművé tette, hogy ez magában foglalja a Peking által magáénak vallott, ám japán fennhatóság alatt álló Tiaojü- (japánul Szenkaku-) szigetek kérdését is.



Biden és Kisida megvitatták a Covid-19-világjárvány megszüntetése érdekében tett erőfeszítéseiket, valamint gazdasági, kereskedelmi kérdésekről és az éghajlatváltozásról is tárgyaltak.



A találkozót megelőzően, csütörtökön Washington és Tokió közös nyilatkozatot adott ki, amelyben felszólították az atomsorompó-szerződés (NPT) részes feleit, hogy következő konferenciájukon próbáljanak meg "érdemi eredményt" elérni. "Japán és az Egyesült Államok elismeri az atomsorompó-szerződést, mint amely elengedhetetlen az atomfegyverek elterjedésének megakadályozásához és azok teljes felszámolásának eléréséhez" - áll a közleményben.



Amerikai sajtóinformációk szerint Kisida pénteken meghívta Bident, hogy tavasszal látogasson el Japánba, és az amerikai elnök elfogadta a meghívást.



MTI