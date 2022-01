Beregszász: koszorúzás a Kölcsey-emléktáblánál

2022. január 21. 23:16

Őseinket felhozád / Kárpát szent bércére...

Az egybegyűlteket Molnár D. István, a KMKSZ beregszászi szervezetének elnöke köszöntötte, aki megerősítette: az elmúlt csaknem két évszázad alatt kiderült, hogy a magyarok himnusza jelentős identitáserősítő szerepű.

Kép: Kovács Elemér

Nincs központ és nincs periféria. Kölcsey Ferenc életműve – és azóta sokaké – azt példázza, hogy élhetsz bárhol a Kárpáthazában, maradandót, a nemzet számára fontos dolgot mindenütt tudsz alkotni, hangzott el azon a megemlékezésen, amelyet Beregszászon a helyi postahivatal falán található Kölcsey-emlékműnél tartottak. Ahol a jelenlevők arra emlékeztek, hogy a 199 évvel ezelőtt ezekben a napokban fejezte be a Himnusz megírását. A szónokok arról is beszéltek, hogy a reformkor egyik meghatározó alakja a Vérke-parti várostól alig kőhajtásnyira, légvonalban tőlünk mintegy tizenöt kilométerre található Szatmárcsekén vetette papírra nemzeti imádságunk jól ismert sorait. Azt is fontos tudni, hogy a kortársaival kiterjedt levelezést folytató költő innét, a beregszászi postaállomásról küldte leveleit a haza sorsának jobbra fordulásáért küzdő barátainak.

Számos olyan nép, amelynek a magyarokénál gyengébb identitása volt, már rég beolvad és eltűnt a történelem színpadáról. A szónok felhívta a figyelmet arra, hogy a kultúra, így a magyar nemzet kultúrája sem magától érthető módon öröklődik, az nincs a génjeinkbe belekódolva. A magyar kultúrát minden nemzedéknek meg kell tanulnia, élnie kell vele, és csak így tudja átadni a következő nemzedéknek. Ezért hárul nagy felelősség a szülőkre, a pedagógusokra, hogy ezt a munkát – minden időben és a nehezített körülmények ellenére is – sikeresen elvégezzék. Örömmel jelenthetem, hogy mostanáig a kárpátaljai magyar szülők és a pedagógusok ezen a téren kiváló munkát végeztek, s remélhetően, így lesz ez a jövőben is, fejezte be beszédét Molnár D. István.

Nem véletlen, hogy éppen a Himnusz éneklésével köszötjük mindig az új esztendőt, kezdte ünnepi beszédét Beke Mihály András, Magyarország Beregszászi Konzulátusának megbízott vezetője. És talán ezért is olyan szerencsés, hogy éppen az év elejére esik ez az ünnep: általa erőt kapunk az egész előttünk álló esztendőre. A kultúrával is úgy vagyunk, akárcsak a hagyományainkkal: valójában nem mi őrizzük azt, hanem az őriz meg bennünket. Ha elvész az anyanyelv, elvész a kultúra is. Ha elvész a kultúra, akkor elvész a nemzet. Éppen a kultúra az, ami a legjobban összefogja, összetartja a nemzetet Székelyföldtől Beregszászig. Vannak, aki országhatárokkal mérik a nemzetet, mi, magyarok a kultúránkkal mérjük azt. Illyés Gyula szavaival – a magasban, országhatárok fölött és azok ellenére. Mélyen hiszem, hogy a kultúra nemzeti valónk, nemzeti identitásunk legfőbb kifejezője és őrzője, fogalmazott a diplomata. Ennek fontosságát pedig éppen itt, Kárpátalján, azt hiszem, fölösleges bizonygatnom.

Az ünnepséget Sáradi Bence, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum tanulójának versmondása – aki az alkalomnak megfelelően a Himnuszt szavalta el mély átéléssel – tette még felemelőbbé.

Kovács Elemér

karpatinfo.net