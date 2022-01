Baloldali kutatók szerint is félrevezetik a közvéleményt Karácsonyék

2022. január 22. 22:35

Karácsony Gergelyék már a kérdések benyújtásakor tudhatták volna, hogy minimális annak az esélye, hogy áprilisig kitűzzék az általuk kezdeményezett népszavazást – olvasható ki a Political Capital Facebook-posztjából. Szerintük félrevezető, hogy a média egy része kritika nélkül átveszi Karácsony Gergelyék értelmezését.

A Magyar Nemzet hívja fel arra a figyelmet, hogy a baloldali kutatóintézet bejegyzésében leszögezi, hogy a baloldali pártok mostani kommunikációja csak politikai szempontból értelmezhető.

Szerintük félrevezető, hogy a média egy része kritika nélkül átveszi Karácsony Gergelyék értelmezését, mely szerint a törvényi keretekre és az intézmények lassúságára fogják majd, ha nem tűzik ki a referendumot április harmadikára.

Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje is többször felszólította a kormányt, hogy ne húzza az időt, és a Fudan Egyetemről, valamint az álláskeresési járadék idejének hosszabbításáról is lehessen dönteni az országgyűlési választásokkal egy időben. Jámbor András baloldali képviselőjelölt egy Márki-Zayval tartott kampányeseményen egyenesen azt mondta, hogy szerinte választási csalásnak is lehet nevezni, ha a Fidesz akadályozza a népszavazásuk április 3-ai kitűzését.

A Political Capital szerint azzal, hogy a baloldali pártok csúnyán megcsúsztak az aláírások összegyűjtésével, mindössze annyi történt, hogy az április 3-i kitűzés esélye egy százalékról nullára csökkent.

Ami ugyanis hátravan: aláírások ellenőrzése (maximum hatvan nap). Jogorvoslati határidő (öt nap). Jogorvoslati kérelem elbírálása, Kúria (maximum öt nap). Az Országgyűlés elnökének tájékoztatása (maximum nyolc nap). Az Országgyűlés elnöke bejelenti a kezdeményezést az Országgyűlés ülésén (legközelebbi ülésnap). Az Országgyűlés elrendeli a népszavazást (maximum harminc nap). Az Országgyűlés határozatának közzététele a Magyar Közlönyben (maximum nyolc nap). Jogorvoslati határidő (15 nap). Jogorvoslat elbírálása, Alkotmánybíróság (maximum harminc nap). A népszavazás kitűzése – köztársasági elnök (maximum 15 nap). A népszavazás napja (a kitűzéstől számított 70-90. nap, rátűzés esetén minimum ötven nap) – sorolta fel posztjában a baloldali kutatóintézet.

Azt is írták:Ha a fenti aktusok mindegyike csak egy-egy napot venne igénybe, már akkor sem volna lehetőség április 3-ára kitűzni a népszavazást (a két jogorvoslati határidőt természetesen ki kell várni).

Ha pedig minden időkeretet maximálisan kihasználnak, akár októberig is elhúzható a folyamat.

