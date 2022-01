Jól szerepelnek a Fradi és a Fehérvár légiósai az Afrika-kupán

2022. január 22. 22:45

Hat olyan futballista szerepel, illetve szerepelt a most zajló Afrikai Nemzetek Kupáján, akik magyar klubok légiósai, és közülük csak a Nyíregyházát erősítő szudáni Yasin Hamed számára ért véget a torna. A Mol Fehérvár két, a Ferencváros három futballistája még pályára léphet a nyolc közé jutásért, utóbbiak közül Samy Mmaee mesélt is a Fradi honlapjának az Afrika-kupáról.

Jól szerepelnek a Ferencváros légiósai a Kamerunban zajló Afrikai Nemzetek Kupáján. Az Aissa Laidounival felálló Tunézia az F csoport harmadik helyén zárt, de továbbjutott a nyolcaddöntőbe, míg a Ryan és Samy Mmaee-t is a keretében tudó Marokkó csoportelsőként lépett tovább a tizenhat közé. Utóbbi együttest sokan tartják a torna esélyesének is. AFradi.hu elérte Samy Mmaee-t a helyszínen.

– Valóban jól szerepeltünk a csoportban, de ez az Afrika-kupa, itt nincs könnyű mérkőzés, mindegyiket nagyon nehéznek ítéltem meg. A legfontosabb mégis talán a Ghána elleni 1-0-s győzelmünk volt, hiszen a célunk az volt, hogy jól kezdjünk a tornán. Megvoltak a lehetőségeink, szerintem több gólt is szerezhettünk volna, de a legfontosabb, hogy egy nagyon jó és kemény ellenfél ellen sikerült nyernünk. Ez jó alapot adott a folytatáshoz, ami pedig újabb négy ponttal és a csoportelsőség megszerzésével párosult. Számomra új szerepkörben, középen, a védők előtt, amolyan szűrőként szerepeltem. Vahid Halihodzic szövetségi kapitány annyit kért tőlem, hogy élvezzem a játékot, és ugyanolyan jól, hatékonyan és nyugodtan oldjam meg ezt az új feladatot, mint tettem azt korábban a védelem tengelyében, illetve az edzéseken. Teljesen más az afrikai futball, mint az európai. Utóbbi sokkal intenzívebb, a játékosok teljesen más fizikummal rendelkeznek, keményebben mennek bele a párharcokba. Afrikában nem annyira elterjedt a kemény és gyors foci.

Samy Mmaee stabil tagja a marokkói válogatottnak (Fotó: Europress/AFP/Kenzo Tribouillard)

Samy Mmaee a testvéréről, Ryanről elmondta, hogy bokasérülés miatt eddig nem léphetett pályára, de már edz, és reméli, a folytatásban segítheti a csapatot. Fontos láncszeme a válogatottnak, nagy szükség van rá. A szervezésre és a körülményekre nem panaszkodik, a pályák alkalmasak a jó futballra, egyedül a nézők számát kevesli. A következő mérkőzésről, Marokkó Malawi elleni nyolcaddöntőjéről ezt mondta:

– Bár Malawi harmadik lett a csoportjában, alapvetően jól szerepelt. Egy fizikálisan erős csapatról beszélünk. Hasonlóan a csoportban tapasztaltakhoz, ezúttal is nehéz meccset várok. Az afrikai csapatok többsége imád gyors kontratámadásokat vezetni, így Malawi is. Okos, de óvatos és nagyon koncentrált futballt kell játszanunk, de azt gondolom, a csapatunk képessége adott ahhoz, hogy sikerrel vegyük ezt az akadályt is.

A nyolcaddöntőkben egyébként Marokkó kedden játszik Malawi ellen 20 órakor, Tunézia pedig vasárnap 20 órakor lép pályára egy másik esélyes, Nigéria ellen. A Mol Fehérvár két légiósa is érdekelt a tornán: a gambiai Jamin Jallow hétfőn 17 órakor Guinea, a Zöld-foki szigetek Stopirával a fedélzeten kedden 17 órakor Szenegállal szemben próbálja majd kiharcolni a továbbjutást. A nyíregyházi Yasin Hamed csapata, Szudán a leggyengébb harmadik helyezettként kiesett

MNO