Katolikus teológus kapja a református alapítvány díját Debrecenben

2022. január 23. 09:36

Benyik György római katolikus plébánost, teológiai tanárt tüntetik ki a református Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány Pro Unitate in Christo - A Krisztusban megélt egységért - díjával, az elismerést vasárnap este, a debreceni Református Nagytemplomban, az ökumenikus imahét záró rendezvényén adja át Fekete Károly tiszántúli református püspök és Kustár Zoltán, kuratóriumi elnöke - közölték a szervezők az MTI-vel.

Benyik György – szegedtarjanplebania.hu

Közleményük szerint Benyik György a Szegedi Biblikus Konferencia megalapításával, folyamatos szervezésével hosszú időn át és jelentős mértékben járult hozzá a hazai katolikus és protestáns egyházak közötti teológiai párbeszédhez, egymás kölcsönös megismeréséhez és megbecsüléséhez.



Benyik György 1989-ben indította útjára a Szegedi Biblikus Konferencia rendezvény-sorozatot, amely azóta is minden évben találkozási fórumot kínál a hazai és a határon túli, katolikus bibliatudósok számára.



Már 1989-ben, az első összejövetel kapcsán felmerült a kérdés, hogy nyisson-e a konferencia a többi felekezet felé. Benyik György a nyitás mellett döntött: a szegedi rendezvénysorozat ezzel a bibliatudomány magyar nyelvű művelői számára az ökumenikus találkozás és a felekezetközi párbeszéd legfontosabb fórumává vált.



Az előadók között sorra jelentek meg nyugat-európai és magyar protestáns teológusok, határainkon innenről és túlról, és tapasztalhatták meg a konferencia ökumenikus nyitottságát, testvéries hangulatát, és folytathattak a Szentírás kapcsán érdemi felekezetközi diskurzust - írták.



A közlemény emlékeztet rá: a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány kuratóriuma 2018 novemberében alapította meg a Pro Unitate in Christo díjat és fogadta el a díj adományozásának rendjét. A díj neve magyar fordításban: A Krisztusban megélt egységért.



A díj létrehozásának elsődleges célja az ökumenikus, felekezetközi párbeszéd szimbolikus elősegítése volt hazai és nemzetközi vonatkozásban, mindenekelőtt a római katolikus és a református egyház között.



Az évente egy személynek adományozható díjat eddig Kránicz Mihály római katolikus teológusnak, a Pázmány Péter Katolikus egyetem professzorának, és Bóna Zoltán református lelkésznek, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) volt főtitkárának, a Theologiai Szemle szakfolyóirat főszerkesztőjének ítélték oda - jelezték a közleményben.

MTI