Gyakorlatilag lehülyézte Karácsony Gergely a Political Capitalt

2022. január 23. 12:30

Szakértők cáfolják Karácsony Gergely állításait

Még a baloldalhoz közel álló elemzők szerint is esélytelen, hogy az április 3-i népszavazáson a baloldali aláírásgyűjtés kérdéseiről is lehessen dönteni. A törvényi határidők ismeretében egymástól függetlenül arra jutottak a szakértők, hogy április vége előtt nem zárulhat le a referendum kiírásához vezető folyamat. Közben egyre inkább az látszik, hogy ezzel a baloldal is tisztában van, ezért már most magyarázzák a kudarcukat, és azért a Fideszt, illetve a kormányt igyekeznek felelőssé tenni – hangzott el az M1 Híradójában.

Egyforma dobozokkal mentek balliberális politikusok és aktivisták pénteken a parlament elé, hogy átadják a népszavazási kezdeményezésükhöz összegyűjtött aláírásokat a Nemzeti Választási Irodának.

Karácsony Gergelyék direkt várakoztatták a saját aktivistáikat és az újságírókat is. Végül az íveket tartalmazó dobozokat élőláncon keresztül vitték a Nemzeti Választási Irodába.

Több mint egy hónapja 390 ezer aláírás összegyűjtésére alkalmas ívet vett át a főpolgármester a Diákvárosra, és a 270 napos álláskeresési járadékra vonatkozó népszavazási kezdeményezéséhez.

Az aláírásgyűjtés azonban döcögött, január 3-án még csak 75 ezer, majd egy héttel később is csak mintegy 120 ezer aláírás lett meg. Állításuk szerint mostanra viszont összegyűlt 235 ezer aláírás.

Egyébként a Fidesz 2007-ben – ellenzéki pártként – két nap alatt gyűjtött össze csaknem 300 ezer aláírást a népszavazási kezdeményezéséhez. A baloldalnak most több mint egy hónap alatt is csak jóval kevesebbet sikerült.

„Ez történelmi kudarc a baloldal számára, hogy egy hónap alatt sem sikerült összegyűjteni a 200 ezer aláírást” – mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Eközben a szakértők arra figyelmeztettek, hogy a baloldal kezdeményezése minden határidőből kicsúszott.

Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ igazgatója közösségi oldalán arról írt: leghamarabb április 26-án lehetne a referendum, mert egyebek mellett az aláírásokat a Nemzeti Választási Irodának ellenőriznie kell, az Országgyűlésnek döntenie kell a népszavazás elrendeléséről, majd annak napját a köztársasági elnöknek is ki kell tűznie.

Még a baloldalhoz közel álló Political Capital is arra jutott, hogy nem tartható meg április 3-án a referendum. Azt írták: ha a népszavazáshoz szükséges lépések csak egy-egy napot vennének igénybe, már akkor sem lenne elég az idő.

Karácsony Gergely még pénteken arról beszélt az ATV-ben, hogy szerinte ki lehet írni a népszavazást április 3-ra.

„Tanult kollégáim figyelmébe ajánlom, hogy nézzék meg a népszavazási törvény azon részét, hogy mi van akkor amikor már ki van írva egy országos népszavazás, de egy másik kérdés érkezik még”.

Gyakorlatilag lehülyézte Karácsony Gergely a Political Capitalt, de kiderült, fogalma, sincs, hogy miről beszél – ezt már az Origó írta. A lap szerint ugyanis az elemző intézet figyelembe vette azt az eshetőséget is, amire a főpolgármester hivatkozott, de még úgy sem lehet szavazni a baloldal kérdéseiről április 3-án. Vagyis Karácsony Gergely megint összevissza beszélt – vagy szándékosan hazudott – összegzett a portál.

A baloldal már most a bizonyítványát magyarázza, és a saját kudarcát megpróbálja a kormányra és a Fideszre kenni – erről Szikra Levente beszélt az M1-en. Az elemző elmondta: a jogszabályok régóta egyértelműek, a baloldali kezdeményezés pedig kicsúszott az időből.

A baloldali összefogásban másnak is vannak gondjai a dátumokkal. A momentumos Fekete-Győr Andrásnak pénteken csak segítséggel sikerült eltalálnia, hogy mikor lesz az országgyűlési választás.

A köztársasági elnök január elején a lehető legkorábbi időpontra, április 3-a, vasárnapra írta ki a 2022-es országgyűlési választást, és a kormány által kezdeményezett gyermekvédelmi népszavazást.

