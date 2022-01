Ma általában derült, napos idő várható

2022. január 24. 07:53

Az elmúlt napok adtak munkát rendesen a veszélyjelzőknek, így most megkérdeztük őket, hogy mire is számíthatunk a veszélyes időjárási jelenségek terén. A légkör ugyan átmenetileg megnyugszik, de kemény fagyokra is számíthatunk a hét elején.

Várható időjárás az ország területén hétfő éjfélig: ma általában derült, napos idő várható, de a nyugati határhoz közelebb eső területeken kezdetben még több lehet a felhő, azonban legkésőbb délelőttig ott is megszűnik a csapadék, majd kiderül az ég.

Az északi, északkeleti szél a déli órákig a Tiszántúlon még időnként megélénkülhet, majd mindenütt mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet délután 0 fok körül alakul, de az északkeleti határnál csupán -2, -6 fok között alakul. Késő estére általában -12 és -4 fok közé csökken a hőmérséklet, de már ekkor is főleg a hóval borított tájakon jóval hidegebb lehet.

met.hu