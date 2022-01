Zelenszkij nyugalomra intette az ukránokat

2022. január 24. 21:03

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfői videoüzenetében arra kérte az ukránokat, hogy őrizzék meg nyugalmukat, és "ne kiabálják, hogy minden odaveszett".

"Mindent kézben tartunk. Nincs ok a pánikra" - szögezte le, miután véget ért a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) hétfői ülése. Az elnök szavai szerint a vezetés azon dolgozik, hogy békés rendezéssel "teljes mértékben" enyhüljön a helyzet Kelet-Ukrajnában. "Mindent tudunk. Mindenre készen állunk. Bízunk a legjobbakban. Ennek érdekében mindent megteszünk partnereinkkel, diplomatáinkkal és katonáinkkal együtt. Ők a mi legjobbjaink, ők védenek meg minket, nekünk pedig őket kell megvédenünk azzal, hogy nyugodtak maradunk, és nem kiabáljuk, hogy minden odaveszett" - hangoztatta Zelenszkij.



Olekszij Danyilov, az RNBO titkára úgyszintén nyugalomra szólította fel az ukránokat, továbbá a médiát is annak érdekében, hogy oldódjék a feszültség. "A jelenlegi helyzet teljesen egyértelmű számunkra. Nincs okunk a pánikra... Számunkra semmi újdonság nincs abban, ami ma történik... Nehéz helyzet van-e most? A mi helyzetünk 2014 óta nehéz" - fogalmazott a tisztségviselő.



A BBC Ukrajina hírportálnak adott hétfői interjújában Danyilov leszögezte, hogy az RNBO reálisan értékeli Oroszország Ukrajna elleni inváziójának veszélyét. Biztosított egyúttal afelől, hogy az ukrán fegyveres erők támadás esetén visszavágnak.



"Talán gyengébbek vagyunk, mint az orosz hadsereg, de ez nem jelenti azt, hogy nem fogunk harcolni. Sőt, van bennünk valami, ami nincs Oroszországban, és tudjuk ezt, és megértjük" - tette hozzá. Danyilov azt viszont nem pontosította, hogy ez utóbbin mit értett. Emlékeztetett egyúttal arra, hogy Ukrajna nincs egyedül "szemtől szemben a potenciális agresszorral". Kiemelte, hogy vannak az országnak partnerei, amelyek támogatására számíthat. Szerinte offenzíva esetén Ukrajna képes lesz önállóan visszaverni a támadást, de megvárja a segítséget.



Olekszij Reznyikov védelmi miniszter az Ukrajinszka Pravda hírportálon hétfőn megjelentetett saját írásában úgy vélekedett: a legjobb módja az ország megvédésének a további orosz agressziótól, ha olyan feltételeket teremtenek, amelyek mellett az agresszor ország elfogadhatatlan veszteségeket szenved el, és nem éri el célját. Kifejtette: orosz agresszió esetén az ukránoknak mindenekelőtt maguknak kell megvédeniük saját államukat. Hangsúlyozta: gondoskodni kell arról, hogy Oroszországgal szemben álljon az egész ukrán nemzet, egységesen, kiképzetten és felfegyverkezve. Reznyikov arra kérte az ukránokat, hogy gondolják át, milyen módon kívánnak részt venni az ország védelmében.



MTI