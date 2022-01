Alapjogokért Központ: mérsékelt, de stabil előny a kormánypártoknál

2022. január 25. 15:19

A Fidesz-KDNP országos listáját a biztos szavazók 49 százaléka támogatja, míg a hat baloldali párt közös listáját csak 44 százalékuk - derül ki az Alapjogokért Központ friss közvélemény-kutatásából, amelynek eredményét kedden közölték az MTI-vel.

A közlemény szerint a január közepén végzett felmérés adatai alapján tehát a kormánypártok mérsékelt, de stabil előnyt tudhatnak magukénak, míg a Mi Hazánk 4, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig 3 százalékot szerezne egy most vasárnap esedékes választáson.



Azt írták: az országosan reprezentatív felmérés a magyarországi lakcímmel rendelkezők várható választási magatartását mérte fel, kiemelt figyelmet szentelve annak, hogy melyik szervezet vagy pártszövetség országos listáját támogatnák a válaszadók.



A január 17. és 19. között rögzített adatokból kiderül, hogy a választójogukkal élni szándékozók közül minden második megkérdezett a Fidesz-KDNP listájára voksolna egy most vasárnap esedékes választáson - ismertették.



Az Alapjogokért Központ szerint a kormánypártokat 2018 áprilisában a belföldi, választáson megjelent szavazók 47 százaléka támogatta, 2022 január közepén pedig 49 százalékuk tenne ugyanígy az adatok alapján.



Ezzel szemben - folytatták - a hat baloldali párt közös listájának népszerűsége a biztos szavazók körében 44 százalék volt az adatfelvételkor.



A közlemény beszámolt arról is, hogy a kisebb ellenzéki pártok közül sem a Mi Hazánk (4 százalék), sem a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (3 százalék) nem jutna be a parlamentbe az év eleji adatok alapján.



A központ értékelése szerint mindez azt jelenti, hogy a kormányzó pártszövetség egy 5 százalékpontos, mérsékeltnek mondható, de stabil előnyt tudhat magáénak a "Gyurcsány Ferenc által csak +kapitánynak+ nevezett Márki-Zay Péter vezette baloldali listával szemben". Így nyolcpárti parlament alakulna, vélhetően a Fidesz-KDNP-s képviselők abszolút többségével - állapították meg.



MTI