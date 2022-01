Kovacsics Anikó gyermeket vár

2022. január 25. 18:45

Gyermeket vár Kovacsics Anikó 143-szoros válogatott kézilabdázó, a bajnoki címvédő Ferencváros csapatkapitánya.

A sportember – youtube

A klub honlapjának keddi beszámolója felidézi, hogy az irányító válla előbb tavaly márciusban, majd visszatérése után a tokiói olimpián is megsérült, és utóbbit követően elkerülhetetlenné vált az operáció. A rehabilitáció a terveknek megfelelően zajlik, és bár Kovacsics visszatérésére a legjobb esetben is csak a mostani idény vége felé kerülhetett volna sor, mostanra biztossá vált, hogy ez tovább tolódik.



A 30 éves játékos elmondta, jól halad a felépülése, az előírtaknak megfelelően végzi a gyógytornát, erősödik a válla, és lassan, óvatosan már elkezdhet labdával edzeni.



"A következő hónapokban is folytatom a rehabilitációt, megteszek mindent, hogy a lehető legjobb állapotba kerüljek. Ahogy tudok, segítek a csapatnak, de emellett készülök az anyaságra" - nyilatkozta.