Megjelent a Kolár Endre tragikus életét bemutató könyv

2022. január 25. 19:07

Idegen földbe temetve címmel jelent meg Dunai Ede könyve az Újpest örökös bajnokáról, a nyolc éve a Fülöp-szigeteken elhunyt, tragikus sorsú labdarúgó Kolár Endréről.

aposztrof.hu

A mű keddi bemutatójára eljöttek az Újpest egykori labdarúgói, szurkolói, hogy emlékezzenek Kolár Endrére.



A nyolcadik könyvét jegyző szerző, Dunai Ede - az Újpesti Dózsa legendás labdarúgójának, Kolár Endre csapattársának, Dunai III. Edének a fia - arról mesélt, hogy régen jóban volt, szomszéd volt a két család. Kolár Endre halálhírét ő is hallotta ugyan, de részleteket nem tudott róla. Miután az Újpesti Dózsa több játékosáról is írt - Törőcsik Andrásról, Tóth Zoltánról, Schumann Péterről -, és a szurkolók kedvelték a könyveket, elhatározta, hogy megírja Kolár Endre történetét, miért és hogyan élt külföldön.



A labdarúgó első felesége segített neki, mesélt és a levelezésüket is megmutatta. Kolár Endre lakásmaffia áldozata lett, kihasználták, és szó szerint éhen halt. A szerző úgy gondolta, a könyvvel segíteni szeretne abban, hogy hazaszállítsák Kolár eltemetett testét.

"Nemcsak a bevétellel, hanem azzal akartam segíteni, hogy felhívom a figyelmet a szomorú esetre. Egy üzletember az ügy mellé állt, és a diplomáciai kapcsolat felvétele is megtörtént" - mondta az MTI-nek Dunai Ede, aki bízik abban, hamarosan magyar földben nyugodhat az Újpest örökös bajnoka.

"Egy csapat attól csapat, ha van benne négy-öt jó játékos. A mai újpesti csapatban nincs egyéniség. Régen viszont csak jó játékosa volt a Dózsának, mind nemzetközi szintű labdarúgók. Kolár Bandi szeretetre méltó, becsületes, szorgalmas, technikás, több poszton bevethető játékos volt" - elevenítette fel a múltat és egykori játékostársa emlékét Dunai III. Ede.

Kolár Endre válogatott labdarúgó, középpályás, jobbhátvéd az Újpesti Dózsa saját nevelésű játékosa volt, 1972-ben mutatkozott be az élvonalban. Az Újpesttel ötszörös magyar bajnok és egyszeres kupagyőztes. Tagja volt az 1973/74-es idényben BEK-elődöntőt játszó csapatnak.

A magyar válogatott színeiben 1973 és 1975 között ötször lépett pályára. 1982-ben Finnországba szerződött, és 1990-ig három finn csapatban szerepelt. A Haka együttesével az 1983/84-es KEK-idényben a negyeddöntőig jutott. 1990-ben fejezte be az aktív labdarúgást. Az 1950. február 27-én Budapesten született Kolár Endre a Fülöp-szigeteki Cebuban hunyt el 2014. április 15-én.

A fotókkal illusztrált 144 oldalas mű az Aposztróf Kiadónál kapható 3400 forintos áron.

MTI