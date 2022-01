Megválik tanácsadóitól Marosvásárhely polgármestere

2022. január 25. 21:10

A Recorder.ro román tényfeltáró portál kedden közzétett marosvásárhelyi videoriportja után Soós Zoltán polgármester a közösségi oldalán bejelentette: megválik két tanácsadójától.

A Recorder.ro félórás videoriportjában felidézte, hogy a 2020-ban függetlenként polgármesterré választott Soós Zoltán a korrupció és a politikai klánok fölötti győzelemnek tekintette megválasztását, és azt ígérte, hogy mandátuma idején a város érdeke fog győzedelmeskedni a pártérdekek és a csoportérdekek fölött.



A portál ugyanakkor a polgármesteri hivatalban titokban rögzített beszélgetések hangfelvételeit mutatta be. Ezekben a polgármester két tanácsadója: Marius Libeg és Ionela Ciotlaus próbálja rávenni a hivatal különböző osztályainak a vezetőit, hogy alkalmazzanak minél magasabb tisztségben két, a Szociáldemokrata Párt (PSD) kötelékébe tartozó politikust.

Kép a recorder.ro portálról.

Egyikük a polgármesteri hivatal gazdasági igazgatói tisztségébe, másikuk a szociális osztály referensi tisztségébe került versenyvizsgával. Az irodai beszélgetések során elhangzott, hogy a jelöltek profilja szerint alakítják a versenyvizsga-kiírást.



A Recorder.ro szembesítette a hangfelvételekkel az érintetteket is, akik láthatóan zavarba estek. Előbb tagadták, hogy politikai megrendelésre intézkedtek volna, majd azt mondták, hogy tulajdonképpen "fejvadász" feladatokat végeztek. Soós Zoltán a Recorder kamerája előtt azt nyilatkozta, hogy nem volt tudomása tanácsadói eljárásairól.



Pár órával a tényfeltáró riport közlése után a polgármester a közösségi oldalán közölte: elfogadhatatlannak tartja mindazt amire a Recorder fényt derített.



"Azonnali hatállyal elfogadtam Marius Libeg felmondását, és kérvényezni fogom az éppen szabadságon tartózkodó Ionela Ciotlaus munkaviszonyának megszüntetését is. Biztosítom a marosvásárhelyieket, hogy minden szabálysértésnek meglesz a következménye, illetve arról is, hogy továbbra is az átláthatóság és a törvényesség jegyében visszük véghez a városfejlesztő terveinket" - közölte a polgármester.

MTI