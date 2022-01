Az utolsó olasz király utódai visszaperlik a koronaékszereket

2022. január 25. 21:17

Az utolsó olasz király, II. Umbertó örökösei kedden bejelentették, hogy pert indítanak az olasz állam ellen koronaékszereik visszaszerzésére.

Viktor Emánuel herceg, valamint Mária Gabriella, Mária Pia és Mária Beatrice hercegnők az olasz kormányt és az Olasz Nemzeti Bankot perelik az ékszerekért, amelyeket 76 éve őriznek a nemzeti bank páncéltermében.

Viktor Emánuel herceg, Mária Gabriella és Mária Beatrice hercegnők – repubblica.it

A bank 1946. június 5-én vette át a több mint 6000 gyémántból és 2000 gyöngyből álló ékszereket, három nappal azután, hogy az olaszok megszavazták a monarchia eltörlését, és kilenc nappal azelőtt, hogy a mindössze 34 napig uralkodó II. Umbertó királyt férfi örököseivel együtt száműzték - emlékeztet a The Guardian című brit lap cikke.



A család reméli, hogy a kincsesládához mellékelt rejtélyes üzenet, amely szerint az értékes koronaékszereket "a központi pénztár őrizetére kell bízni", és "a jogosultak rendelkezésére kell bocsátani", segít annak megállapításában, hogy az ékszerek a család tulajdonában maradtak.



A család az üggyel Sergio Orlandi ügyvédet bízta meg. Az ügyvéd szerint "a koronaékszereket soha nem kobozták el az uralkodóháztól, ezért ezeket vissza kell szolgáltatni".



A keresetet azt követően nyújtották be, hogy kedden kudarcot vallott a felek közötti közvetítési kísérlet.



Mostanáig az uralkodó leszármazottai soha nem tettek hivatalos lépéseket az ékszerek visszaszerzésére, mert tartottak a közvélemény haragjától. A Savoyai-ház férfi leszármazottai csak 2002-ben kaptak engedélyt arra, hogy hazatérjenek Olaszországba. Mielőtt 2003-ban visszatért svájci száműzetéséből, Vittorio Emanuele kijelentette, hogy nem tart igényt a koronaékszerekre.



Az ékszerek értékét pontosan nem lehet tudni, korábbi becslések során 18 és 300 millió eurós érték is elhangzott.



II. Umbertó Portugáliában töltötte száműzetését, és soha többé nem tért haza Olaszországba. 78 éves korában, 1983-ban halt meg Genfben, ahol rákbetegséggel kezelték.

MTI