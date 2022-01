Láng: Karácsony kérjen bocsánatot a Magyar Zene Házát érintő szavai miatt!

2022. január 26. 11:25

Bocsánatkérésére szólította fel a főpolgármestert a Magyar Zene Házára tett kijelentései miatt a Fidesz-KDNP frakcióvezetője a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén.

Napirend előtti felszólalásában Láng Zsolt Karácsony Gergely szavaira reagált, aki egy televíziós műsorban úgy fogalmazott, hogy a 21. században "egy parkban építkezni olyan, mint belepisilni a szenteltvíztartóba egy templomban, ami talán belefér, csak tönkreteszi azt, amiért ott vagyunk". A kormánypárti politikus szerint "ekkora bunkóság" az 1990-es évek óta nem fordult elő a magyar politikában.

Láng Zsolt arról beszélt, hogy Karácsony Gergely kifejezetten méltatlanul bántja az épületet és az építkezést, amivel minden olyan magyar embert meggyaláz, aki ott valaha meg fog fordulni. A főpolgármester ezen szavaira, valamint a Városháza-ügyet vizsgáló bizottság előtt tett kijelentésére is utalva azt kérte, hogy a jövőben próbáljon meg ne káromkodni, mert a közgyűlés ülését online is közvetítik, és abba belenézhetnek gyermekek is.

A frakcióvezető egyúttal óriási szégyennek nevezte, hogy sem Karácsony Gergely, sem más a főváros képviseletében nem vett részt a világon egyedülálló épület átadóján.

Reagálásában Karácsony Gergely kifejtette: 21. században sehol a világon nem építenek épületeket egy parkban; elvi alapon ellenez minden olyan építkezést, amely zöldterületen folyik, majd többször kiemelte, hogy értékelése szerint a Városliget százéves platánfái "nagyobb értéket képviselnek, mint bármilyen emberi alkotás".

A főpolgármester szavai szerint "mindenkinek vannak bűnei", az övé az, hogy a vizsgálóbizottság ülésén "kicsúszott a száján egy trágár kifejezés", és elnézést kért mindazoktól, akiket megbántott a szavaival.

MTI