Budapesten fogtak el egy német drogbűnözőt

2022. január 27. 08:36

Budapesten fogtak el egy német férfit, akit a német hatóságok azzal gyanúsítanak, hogy annak a bűnszervezetnek volt a tagja, amely tonnaszámra hozott kokaint Dél-Amerikából Németországba - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda csütörtökön a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy a férfit szerda délután egy Múzeum körúti lakóépületben fogták el; kiadatásáról később döntenek a magyar hatóságok.



Az ügyről azt közölték, hogy a bűnszervezet, amelynek feltehetően a férfi is tagja volt, a kokaint konténereket szállító hajókon csempészte be Németország területére.



A férfit összefüggésbe hozták Európa egyik legnagyobb drogfogásával is: a német rendőrség 2021. február 12-én 16 tonna kokaint foglalt le a hamburgi kikötőben.



A német rendőrök ENFAST-hálózaton (Célkörözési Egységek Európai Hálózata) keresztül azután keresték meg a Nemzeti Nyomozó Irodát, illetve annak szakegységét az Életvédelmi és Célkörözési Főosztályt, hogy megtudták, a férfi Magyarországon bujkálhat.



Tekintettel arra, hogy a férfit különösen veszélyes és fegyveres személyként tartják számon a német rendőrök, elfogásához a nyomozók a Terrorelhárítási Központ segítségét kérték - áll a közleményben.



MTI