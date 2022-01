Megújuló támogatási és szabályozási környezet segíti a borászatot

2022. január 28. 11:28

A Közös Agrárpolitika 2027-ig tartó új ciklusában a szőlő-és borágazat hazai támogatására évente 28 millió eurónyi célzott forrás biztosított - jelentette be Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára a BorÉrt Borturisztikai Egyesület negyedik alkalommal megrendezett tematikus napján, a városligeti Vajdahunyadvárban - ismertette pénteki közleményében a minisztérium.

Feldman Zsolt – hirtv.hu

Az agráriumon belül a szőlőtermelők és borászok számára is új lehetőségeket hordoz az Európai Bizottság felé leadott magyar Stratégiai Terv, illetve figyelniük kell a megújuló európai uniós szabályozást is. Feldman Zsolt a KAP reformjának borágazatot érintő változásairól tartott előadásában megemlítette: több elemükben megváltoznak a szőlőtelepítés engedélyezési rendszerére, a szőlő fajtahasználatra, a jelölésre és címkézésre vonatkozó rendelkezések, valamint az új szabályok alapján lehetőség van a bor alkoholtartalmának részleges csökkentésére is a teljes alkoholmentesítés mellett. A szőlő- és borágazat eddigi különálló támogatási rendszere is a KAP Stratégiai Terv részévé válik - tette hozzá.



Az államtitkár elmondta: óriási érdeklődés van a szőlőtermelők részéről az agrár-környezetgazdálkodási programban való részvételre, 37 725 hektár szőlőterülettel pályáztak erre a támogatásra. Ökológiai gazdálkodás keretében 1200 hektár szőlőterületet művelnének az érintettek támogatott módon.



A magyar borok piacra jutásának segítése érdekében belpiaci tájékoztatási tevékenységre és külpiaci promócióra is benyújthatók majd pályázatok, a támogatási kérelmeket március 12. és április 30. között tervezi a tárca lehetővé tenni - jelentette be az államtitkár.



A borászati üzemek fejlesztésére, termékfejlesztésre, borszőlőültetvény telepítésének támogatására a 2015-ben indult Vidékfejlesztési program keretében 25 milliárd forintot fizettek ki eddig az ágazat szereplőinek, a további fejlesztési igényeket pedig jól jelzi, hogy a tavaly novemberig nyitva lévő, élelmiszerfeldolgozást segítő beruházási pályázatok keretén belül 50 milliárd fejlesztési igényt jeleztek pályázataikban a magyar borászatok - ismertette Feldman Zsolt. Ezeknél ütemesen történik a döntéshozatal, már 8 milliárd forint értékben meg is születtek a konkrét támogató döntések - tette hozzá.



Az idei borpiaci év kezdetére teljes mértékben megújul az ágazat adminisztrációs rendszere, az elektronikus ügyintézést és adatszolgáltatást egyszerűsítő új informatikai rendszer és szabályozás egyszerűbbé teszi a szőlő-bor ágazat szereplőinek életét - hangsúlyozta Feldman Zsolt.



MTI