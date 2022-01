Labdarúgó NB II - Vasas-Diósgyőr rangadó az idei első fordulóban

2022. január 28. 11:53

Az NB II küzdelmei is megkezdődnek a hétvégén, és az idei első fordulóban rögtön összecsap egymással az élvonalba jutás két legnagyobb esélyese, a listavezető Diósgyőr és a második Vasas.

A miskolciak egy ponttal előzik a házigazda angyalföldieket a hétfői rangadó előtt, ami egyértelműen háromesélyesnek nevezhető. A döntetlennel mindkét gárda megőrizné helyét a tabellán, mivel a harmadik Kecskemét a DVTK-t négy, a Vasast három pontra követi. Ugyanakkor komoly motivációt jelenthet mindkét csapatnak, hogy győzelemmel előnyös helyzetből várhatnák a folytatást.



Az NB I-be az első kettő jut fel, és noha erre előzetesen is a DVTK és a Vasas volt a legnagyobb esélyes, a Kecskemét, a negyedik helyezett Haladás és az ötödik Szeged sincs távol az élcsapatoktól.



A feljutásért kemény csata várható, de talán még annál is kiélezettebb lesz a küzdelem a bennmaradásért. A másodosztálytól az utolsó három csapatnak kell majd búcsúznia. A legnehezebb helyzetben a sereghajtó Tiszakécske van, amely négypontos hátránnyal követi a 19. helyezett Szolnokot. Ugyanakkor nem reménytelen a bennmaradása, mivel még a 13. Békéscsaba is csak hat ponttal előzi meg.



A tabella:

1. DVTK 20 38-19 42 pont

2. Vasas FC 20 37-16 41

3. Kecskeméti TE Hufbau 20 32-16 38

4. Szombathelyi Haladás 20 23-13 37

5. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 20 27-15 35

6. ETO FC Győr 20 26-20 32

7. Dorogi FC 20 21-25 30

8. BFC Siófok 20 24-22 30

9. Nyíregyháza Spartacus FC 20 26-28 27

10. PMFC 20 24-21 26

11. FC Ajka 20 27-28 24

12. Szentlőrinc 20 23-25 24

13. Békéscsaba 1912 Előre 20 26-32 21

14. Soroksár SC 20 27-36 20

15. III. Ker. TVE 20 20-33 20

16. Aqvital FC Csákvár 20 28-33 20

17. Budaörs 20 22-33 20

18. Budafoki MTE 20 21-26 19

19. Szolnoki MÁV FC 20 19-31 19

20. Tiszakécskei LC 20 20-39 15



MTI