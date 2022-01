WADA - Tavaly 274 ezer ajzószer-ellenőrzést végeztek az ellenőrök

2022. január 28. 13:48

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA – World Anti-Doping Agency) világszerte több mint 274 ezer tesztet végeztetett el 2021-ben a különböző antidopping szervezetekkel - áll a WADA friss jelentésében.

A dokumentum szerint a 256 doppingellenes szervezet ellenőrei 102 503 mintát vettek le versenyeken és 171 751-et versenyen kívül.



"Az adatok azt mutatják, hogy a WADA a koronavírus, s különösen az omikron-változat terjedésével kapcsolatos korlátozó intézkedések ellenére is képes volt fenntartani a tesztelés magas szintjét" - jelentette ki a fele részben az aláíró kormányok, fele részben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által pénzelt ügynökség lengyel elnöke, Witold Banka. Egyúttal felhívta a WADA-val kapcsolatban álló nemzeti szervezeteket, hogy "biztonságosan tárolják a mintákat az esetleges jövőbeni elemzésekhez". A jelenlegi WADA-szabályozás szerint tíz évig őrzik meg a sportolók mintáit.



Banka külön kérte, hogy még a februári téli olimpia előtt minden Pekingbe utazó sportolót megfelelően teszteljenek, és teljesítsék a szakértőktől kapott ajánlásokat, hogy kiket vessenek alá akár többször is különösképpen alapos vizsgálatnak.



A WADA a koronavírus-járvány előtti utolsó évben, 2019-ben 306 ezer alkalommal tesztelt sportolókat, míg 2020-ban jóval kevesebb, mintegy 168 ezer mintát gyűjtött be az ellenőrzések alkalmával.

MTI