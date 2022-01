A szélsőbal eltörölné a Magyar falu programot

2022. január 28. 14:04

Ha a baloldal alakítana kormányt, azonnal eltörölné a Magyar falu programot, és büntetné a vidéket, ezzel szemben a mostani kormányzó erők akarják és képesek is folytani a fejlesztéseket, mert tagjai egy nyelvet beszélnek a falvak polgármestereivel, a településeken élőkkel - mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Somogy megyei Buzsákon pénteken.

Gyopáros Alpár a 120 millió forintból megújult Buzsáki Tulipán Óvoda átadásán mondott beszédében kitért arra: a baloldal miniszterelnök-jelöltje a napokban úgy nyilatkozott, hogy számára rémálom ezt a koalíciót egyben tartani.



"Képzeljék, nekik kellene ilyen fejlesztéseket végrehajtani, akik még egy választási kampányban sem tudnak egy nyelvet beszélni, hát nem fognak, szögezzük le bátran" - mondta hallgatóságának, egyúttal reményét fejezte ki, hogy a baloldal nem kerül kormányra.



A kormánybiztos arra kért minden kistelepülésen élőt, bízzon a kormányban, mert a fejlesztéseket addig folytatják, amíg meg nem újul minden iskola, óvoda, bölcsőde, orvosi rendelő, templom, plébánia, utca és járda.



Ha egy kistelepülésen leépülnek a szociális, oktatási, egészségügyi intézmények, akkor onnan a fiatalok elköltöznek, fogynak a gyerekek, és kisebb az esély, hogy intézményeket újra ki lehessen nyitni, meg lehessen tartani - indokolta a beruházások szükségességét.



Utalt arra, hogy csak a Magyar falu programban 1700 óvodai fejlesztés történt az elmúlt két és fél évben több mint 20 milliárd forint értékben, és folyamatban van számos falusi óvoda felújítása, bővítése, óvónői szolgálati lakások fejlesztése is.



Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő hangsúlyozta, hogy a kormány komolyan gondolja: az ország aranytartaléka a vidék, hiszen soha akkora léptékű vidékfejlesztési program nem volt Magyarországon, mint amit az elmúlt tíz év, de különösen az elmúlt néhány év beruházásai mutatnak.



Támogatni kell a vidéken élőket, hogy legyen helyben elég munkahely, legyenek jók az úthálózatok, adottak a kényelmes élethez szükséges körülmények, épüljenek új bölcsődék, óvodák, egészségügyi és szociális intézmények - fűzte hozzá.



Megjegyezte, a magyar vidék csak a települések fejlesztésével tudja megőrizni lakóit, értékeit, ezért, illetve a városinál összetartóbb vidéki közösségek erősítéséért hirdették meg 2018-ban a Magyar falu programot.



Mára a vidék sok más mellett egyet jelent az élhető jövővel, ennek a jövőnek és az ország jövőjének is alapfeltétele a gyermek - fogalmazott Szentkirályi Alexandra.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány a családok megerősítése mellett döntött, szemben a baloldallal, amely kormányzása idején eltörölte, vagy nevetséges mértékűre csökkentette a családi adókedvezményt.



Ezen kívül elvettek egy évnyi gyest, visszavonták a támogatott forinthiteleket, devizacsapdába kergetve a magyar családok ezreit, több száz iskolát szüntettek meg vagy olvasztottak egybe, 2007 és 2008 között 283 óvodát zártak be, 1191 óvónőt rúgtak ki, fizetőssé tették az óvodai és a bölcsődei étkezést. "Amit ők elvettek, a nemzeti kormány visszaadta" - hangoztatta a kormányszóvivő.



Szentkirályi Alexandra az Orbán-kormány családpolitikája fontos részének nevezte a nők újbóli munkába állásának támogatását, a bölcsődék és óvodák fejlesztését.



Ennek meg is lett az eredménye: ma háromszor annyi településen van bölcsődei ellátás, mint tíz évvel ezelőtt, a bölcsődei helyek száma 70 százalékkal emelkedett - mondta.



Hozzátette, a kormány 2010 óta több mint 319 milliárd forintot költött óvodafejlesztésre, ennek köszönhetően országosan több tízezer szabad óvodai hely van.



A kormányszóvivő jelezte, hogy a nők foglalkoztatása húsz éve nem volt olyan magas, mint most, 2010 óta az Európai Unión belül Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben.



Móring József Attila (KDNP), a térség országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy ahol óvodát, bölcsődét, iskolát, játszóteret építenek, újítanak fel, ott van jövő, ott biztosított a következő generációk 21. századi színvonalú ellátása, egyúttal nő a település lakosságmegtartó ereje.



Kara Lajos (független), Buzsák polgármestere azt közölte, hogy a Modern falu program pályázatán nyert 45 millió forint mellett belügyminisztériumi támogatásból és saját erőből megvalósított óvodaberuházásnak köszönhetően az intézmény teljes rekonstrukción esett át, azon kívül tornaszobával, közösségi helyiségekkel bővült. A jelenleg 46 gyermekről gondoskodó intézménynek megszépült az udvara is, ahol futókört és egy ovifoci pályát alakítottak ki - tette hozzá.

MTI