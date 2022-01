A legsúlyosabb veszélyeket figyelmen kívül hagyják Brüsszelben

2022. január 28. 18:14

Gebauer Szabolcs, az MTI tudósítója jelenti: Miközben Magyarországot és Lengyelországot folyamatosan támadják és elítélik Brüsszelben, a véleménynyilvánítás szabadságát Európában fenyegető legfontosabb veszélyeket továbbra is figyelmen kívül hagyják - idézte Carolina Punset spanyol politikus, korábbi európai parlamenti (EP-) képviselő szavait friss cikkében a Periodista Digital című spanyol hírportál.

A hírportál a Carolina Punset magánbeszélgetéseinek egyes részleteit ismertető cikkében azt írta: a spanyol politikus szerint "nyilvánvaló és nem is kérdéses", hogy a véleménynyilvánítás szabadságának kisebb ellenségei között van Magyarország és Lengyelország, de - mint mondta - nem ezekben az országokban van igazi probléma a véleménynyilvánítás szabadságával Európában.



A hírportál szerint a volt európai parlamenti képviselő úgy vélekedett, hogy a véleménynyilvánítás szabadságát érintő valódi fenyegetést egyértelműen a Charlie Hebdo című francia szatirikus hetilap elleni fegyveres támadás, valamint Samuel Paty középiskolai történelemtanár meggyilkolása bizonyítja. "Politikai szempontból nagyon nehéz szembenézni ezzel, ugyanis sok muszlim van Európában, és a politikai korrektséggel is problémák vannak" - idézte Carolina Punset szavait a spanyol hírportál.



Punset hangoztatta azt is: "ha Brüsszelben élsz, egy iszlamisták által birtokolt városban élsz. Sok a fátyolos nő, és így tovább.". Problémák adódnának Brüsszelben abból, ha valaki közvetlenül foglalkozna ezzel a kérdéssel - tette hozzá. Véleménye szerint amennyiben az európai parlamenti képviselők valóban elvi álláspontot fogadtak el a véleménynyilvánítás szabadságáról, akkor ki kell állniuk az újságírók és tanárok ellen elkövetett erőszakos támadásokkal szemben is, és nem szabadna meghátrálniuk a megfélemlítés, vagy a burkolt fenyegetések elől.



A cikk szerint a Renew Europe nevű liberális európai parlamenti frakció korábbi politikusa kifejtette: annak oka, hogy Magyarország és Lengyelország áll a képviselőcsoport támadásainak célkeresztjében az, hogy kényelmetlen lenne a valódi kérdésekkel foglalkozni. Könnyebb "szórakozni" Magyarországgal és Lengyelországgal - mondta. Meggyőződése szerint legerősebb támadásait a képviselőcsoport azokra az országokra irányítja, amelyekben még védik a véleménynyilvánítás szabadságát - jelentette ki. "Kit érdekel, ha Magyarországgal vagy Lengyelországgal szórakoznak? Csak a magyarokat és a lengyeleket" - tette hozzá.



Punset szerint kettős mérce jelenik meg a Renew Europe frakció képviselőinek narratívájában: ugyanis felszólalnak Lengyelország ellen, azt állítva, hogy Varsó megpróbálja "megfosztani a gyermekeket joguktól az egészséghez és a szexuális neveléshez", de furcsa módon hallgatnak a női nemi szervek megcsonkításának problémájáról Franciaországban, ahol ez a lányok 12-21 százalékát érinti. A liberális EP-frakció tagjai Lengyelországhoz hasonlóan kritizálják Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnököt is, amiért gondoskodtak arról, hogy a magyar gyermekek nevelésével kapcsolatos döntések továbbra is a szülők kizárólagos joga maradjon, ugyanakkor figyelmen kívül hagyják a franciaországi LMBTQ közösség elleni közvetlen, erőszakos támadásokat - ismertette a spanyol politikus állításait a hírportál.



Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a www.abouthungary.hu internetes portálon közzétett írásában kiemelte: Carolina Punset "nagyon világosan látja az Európai Unió valódi problémáit". Az államtitkár úgy fogalmaz: Punset szerint a szólásszabadság igazi ellenségei nem Magyarország és Lengyelország, hanem a politikai korrektség brüsszeli szószólói. "Magam sem tudtam volna jobban megfogalmazni" - tette hozzá az államtitkár.



MTI