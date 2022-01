A NATO-válasz figyelmen kívül hagyta Moszkva alapvető aggályait

2022. január 28. 18:19

Oroszország a biztonsági garanciaigényeire adott amerikai és NATO-válasz figyelmes tanulmányozása után fog csak reagálni, de már most feltűnt, hogy a nyugati szövetségesek figyelmen kívül hagyták Moszkva alapvető aggályait - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken a francia hivatali partnerével, Emmanuel Macronnal folytatott telefonbeszélgetésen.

Kép: tass/Mihail Japaridze

A Kreml sajtószolgálatának közleménye szerint Putyin kifogásolta, hogy a válaszok nem vették figyelembe az olyan orosz igényeket, mint a további NATO-bővítés leállítása, a csapásmérő fegyverrendszerek orosz határok közelébe való telepítésének elutasítása, valamint a blokk európai katonai potenciáljának és infrastruktúrájának visszaállítása az 1997-es állapotokra, amikor a NATO-Oroszország alapmegállapodást aláírták.



"Figyelmen kívül hagyták a kulcskérdést is, azt, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei miként kívánják betartani a biztonság oszthatatlanságának elvét, amelyet az EBESZ, valamint az Oroszország és a NATO közötti alapdokumentumok rögzítenek, és amely kimondja, hogy senki sem erősítheti saját biztonságát más országok biztonságának rovására" - hangzott a tájékoztatás.



Az orosz elnöki hivatal sajtóosztályának közlése szerint a felek szót ejtettek az új koronavírus elleni küzdelemről is, de Putyin és Macron megbeszélésének fő témája a hosszú távú, jogilag rögzített biztonsági garanciák kérdése volt, beleértve a genfi orosz-amerikai és a brüsszeli orosz-amerikai tárgyalásokat is.



Andrej Rudenko orosz külügyminiszter-helyettes pénteken az Interfax hírügynökségnek kijelentette, hogy Oroszország folytatja a délkelet-ukrajnai Donyec-medence lakosságának támogatását. Emlékeztetett rá, hogy Moszkva decemberben az ukrajnai "polgárháború" kezdete óta 105. alkalommal küldött segélykonvojt a régióba.

