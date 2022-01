NB I - Ötgólos meccset nyert a Paks

2022. január 29. 17:40

A Paks 3-2-re legyőzte a vendég Zalaegerszeget a labdarúgó OTP Bank Liga 18. fordulójának első szombati mérkőzésén.

A Paks ebben az idényben eddig minden találkozóján szerzett és kapott is gólt, a ZTE-nek pedig megszakadt az öt körön át tartó veretlenségi sorozata.



OTP Bank Liga, 18. forduló:

Paksi FC-ZTE FC 3-2 (2-1)



Paks, 1212 néző, v.: Antal

gólszerzők: Bognár (11.), Ádám (40., 67.), illetve Zimonyi (33., 62.)

sárga lap: Ádám (13.), illetve Halilovic (70.), Lesjak (73.), Tajti (74.)



Paksi FC: Rácz - Szélpál, Kinyik, Medgyes - Papp, Windecker (Szabó B., a szünetben), Vas (Osváth, 58.), Kesztyűs, Bognár (Balogh B., 90.) - Böde (Sajbán, 58.), Ádám (Gyurkits, 93.)



ZTE FC: Demjén - Lesjak, Serafimov (Koszta, 70.), Kálnoki-Kis, Gergényi - Bedi, Tajti, Halilovic - Milovanovic (Grzan, 60.), Zimonyi (Szalay, 77.), Ubochioma



Nem túl nagy iramban kezdődött a mérkőzés, melynek elején nem is volt kidolgozott helyzet, a Paks mégis vezetést tudott szerezni Bognár István nagyszerű szabadrúgásából. A gól sem változtatta meg a játék képét, mindkét gárda idény eleji formát mutatott. Aztán a játékrész derekától egyre veszélyesebb akciókat vezettek a vendégek, akik bő fél óra elteltével egyenlítettek, de akár a vezetést is megszerezhették volna. Ennek ellenére - kissé váratlanul - ismét a Paks került előnybe.

A folytatásban kifejezetten élvezetes futballt láthatott a közönség, a kapuk felváltva forogtak veszélyben, ennek eredményeként előbb ismét egyenlítettek a kék-fehérek, majd újra - immár harmadszor - előnybe kerültek a zöld-fehérek. A hajrában a ZTE már nem tudott újítani, így végül a Paks otthon tartotta a három pontot az izgalmas összecsapáson.

MTI