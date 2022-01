Kidőlt fák, megrongált épületek – megdőlt az országos szélrekord

2022. január 30. 16:55

Viharos szél miatt adott ki narancs riasztást a meteorológiai szolgálat. Országszerte több tucatszor riasztották már a tűzoltókat. Legtöbbször kidőlt fák, letört ágak okoztak fennakadásokat, de több településen épületek tetejét rongálta meg a szél. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy az erős szél faágakat törhet le, fákat dönthet ki, amelyek elszakíthatják az elektromos vezetékeket. Azt kérik, hogyha bárki veszélyes helyzettel találkozik, hívja a 112-es segélyhívót – hangzott el az M1 Híradóban.

A legtöbb helyen letört faágak, kidőlt fák adtak munkát a tűzoltóknak. Sok fa utakra, házakra, kerítésekre, autókra és elektromos vezetékekre dőlt, a szél épületek tetőszerkezetét is megrongálta.

A fővárosban egy rendelőintézet, egy óvoda és egy posta tetejét bontotta meg, és volt, ahol kidőlt fa vagy épületről lehulló cserép rongált meg autókat. Ugyancsak Budapesten és Székesfehérváron jelzőlámpákat szakított le a viharos szél, a Pest megyei Dabason és a Győr-Moson-Sopron megyei Nyúlon pedig elektromos vezetékekre dőltek fák.

Sok riasztás érkezett Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből, Alattyánban például nagyfeszültségű vezeték szakadt el.

Az M1 tudósítói egész délelőtt járták az országot. Orsós Róbert a fővárosból elmondta, hogy tetőszerkezeteket rongált meg a vihar, több helyen faágakat tört le.

Országszerte 180 esethez vonultak a tűzoltók, ebből Budapesten 100 helyszínre.

Az Örs vezér téren jelzőlámpákat rongált meg a viharos szél. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy olyan helyre ne parkoljanak, ahol nagyobb, magasabb, korhadtabb fák veszélyeztethetik a gépjárműveket.

Sopronba is heves szélviharral érkezett meg a front. Kecskés Ildikót tudósító Sopronból elmondta, hogy a városban az Alpok közelsége miatt megszokott általános szélnél is most erősebb széllökések vannak. A megyében egyelőre Győr térségéből jeleztek fakidőlést, azonban a katasztrófavédők folyamatos készültségekben vannak. Tóth Tamás meteorológussal ismertette, hogy a János-hegyen 127 kilométer/órát meghaladó széllökést regisztráltak, amivel már biztosan megdőlt az országos napi szélrekord.

Siófokon a kikötőben is mértek már 100 kilométer/órát meghaladó széllökést, tehát nagyon komoly szélvihar van és lesz is a következő órákban.

Az érintett területeken folyamatosan dolgoznak a tűzoltók. Az OKF a károk felmérését javasolja a lakóingatlanok körül, és azt kéri, hogy a leszakadt elektromos vezetéket, sérült közműveket, veszélyesen megdőlt fákat a 112-es segélyhívón jelentsék be.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szinte az egész országra első- vagy másodfokú riasztást adott ki. A honlapjukon látható figyelmeztetés szerint csak néhány délnyugati járást nem érint a viharos időjárás.

hirado.hu - M1