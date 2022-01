Muszlim és biszexuális társelnökük lett a német Zöldeknek

2022. január 30. 17:55

Omid Nouripour fogadja a gratulációkat megválasztása után. (Fotó: DPA/Kay Nietfeld)

A német Zöld Párt szombaton új társelnöki párost választott, amelynek tagjai ígéretet tettek, hogy folytatja a harcot a párt legfontosabb ügyeiért, különösen ami a klímaváltozás elleni harcot illeti, miközben a német koalíciós kormány tagjaként a párt igyekszik alkalmazkodni új szerepéhez.

A két új társelnök: a 46 éves Omid Nouripour és a 28 éves Ricarda Lang lett, akik Annalena Baerbockot és Robert Habecket váltják a poszton. Baerbock és Habeck 2018 óta vezették a Zöld Pártot, de mindketten miniszteri kinevezést kaptak az új német kormányban. Baerbock a külügyminiszteri tárcát irányítja, Habeck pedig alkancellár és a klímaügyekért is felelős gazdasági miniszter lett.

A baloldali-liberális szociáldemokraták, a Zöldek és a vállalkozáspárti szabad demokraták hárompárti koalíciója decemberben lépett hivatalba Olaf Scholz kancellár vezetésével. A német kormány új korszakot kezdett Angela Merkel 16 éves miniszterelnökségét követően, és a zöldek 2005 óta először kerültek a kormánykoalícióba.

A Zöld Pártot szövetségi szinten hagyományosan két társelnök vezeti: egy nő és egy férfi. Ricarda Lang kihívó nélkül indult, Omid Nouripournak azonban két vetélytársa is akadt, de végül könnyedén nyert. A férfi Iránban született, 13 éves korában költözött Németországba, a mainzi egyetmen kezdett filológiát, politikatudományt és jogot hallgatni, de tanulmányait nem fejezte be. 2006 óta tagja a Bundestagnak, a német szövetségi parlamentnek. Ezt megelőzően a Zöld Párt országos tanácsának a tagja és külügyi szóvivője volt. A pártban a „szélsőjobboldaliság-bizottság” tagja is volt. Nouripuor muszlim, a német mellett iráni állampolgár is, utóbbiról saját bevallása szerint lemondana, csak ez Iránban gyakorlatilag lehetetlen kérés.

Ricarda Lang. (Fotó: KAY NIETFELD)

A 28 éves Ricarda Lang a valaha volt legfiatalabb zöld pártelnök: szeptemberben választották meg Bundestag-képviselőnek. 2012-ben elkezdte jogi tanulmányait Heidelbergben, ám azokat nem fejezte be. A párt ifjúsági szervezetében dolgozott, és a női kérdésekkel foglalkozó szóvivő volt, akit a párt balszárnya képviselőjének tartanak. Lang az első vállaltan biszexuális képviselő a Bundestag történetében. Politikusként a társadalmi igazságosság és a queer jogok ügyét kívánja felkarolni.

MNO - mandiner.hu