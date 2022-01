Hivatalosan is bejelentették a moszkvai magyar-orosz csúcstalálkozót

2022. január 31. 14:52

Február elsején délután Orbán Viktor miniszterelnök munkalátogatás keretében tárgyal Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a Kremlben - tudatta Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. A látogatást hétfőn orosz újságíróknak Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő is bejelentette.

Havasi Bertalan emlékeztetett: a koronavírus negatív hatásai ellenére sikerült folytatni a magyar-orosz gazdasági projekteket, melyek közül több is a csúcstalálkozó napirendjére kerül. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin megvitatják a legfontosabb nemzetközi ügyeket is. Havasi Bertalan és Dmitrij Peszkov is kiemelte: mindkét fél nagyon fontosnak tartja a moszkvai látogatást, tekintettel a magyar-orosz kétoldalú kapcsolatok fejlettségére.

A sajtófőnök hozzátette: Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin tárgyalásával egyidőben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is megbeszélést folytat egymással.

MTI