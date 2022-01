Bús Balázs gyűlöletkeltés miatt tett feljelentést

2022. január 31. 15:57

Az óbudai főkertész bejegyzése miatt feljelentést tettem a mai napon a III. kerületi Rendőrkapitányságon, mert szerintem maximálisan kimeríti a közösség elleni uszítás tényállását - közölte Bús Balázs, Óbuda korábbi polgármestere hétfői Facebook-bejegyzésében.

A fideszes politikus nehezményezi, hogy Kerényi-Nagy Viktor, főkertész egy, a kormánytagok elleni bejegyzést tett közzé, amely enyhén szólva is kimeríti a közösség elleni uszítás tényállását. "A mentett képen is jól látható, hogy több mint 19 órán keresztül volt nyilvános a bejegyzése, amelyre 24 lájkot is kapott ez idő alatt, köztük a Momentum kultúrpolitikusáét, Halmai Róbertét, aki az önkormányzati Esernyős Kft. vezetőjeként kedvelte a gyűlöletkeltő posztot. Ilyen embereknek nincs helye a közéletben, a közszolgálatban" - írta Bús Balázs.

Sajnos, nem a momentumos politikus az egyetlen, aki egyet tud érteni uszító, gyűlöletkeltő megnyilvánulásokkal. Nemrégiben számoltunk be róla, hogy a váci jobbikos, Tótváradi-Nagy Bence neve az országos hírekbe a minap került be, amikor azzal szerzett magának kétes értékű hírnevet, hogy egy Hitler-fotóval fejezte ki tetszését. Steinmetz Ádám kampányfőnöke, a párt régiós igazgatója zsidó dögkeselyűkről írt korábban

MH