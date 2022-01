Vancsa Zalán a következő idénytől a Manchester City fiókcsapatában játszik

2022. január 31. 20:36

Vancsa Zalán a belga másodosztályú Lommelben futballozik a következő szezontól - ez a klub az angol bajnok Manchester Cityt működtető holding tulajdonában van.

Vancsa – goal.com

A Lommel hivatalos honlapja hétfőn számolt be arról, hogy megállapodtak az MTK 17 esztendős játékosával, aki az idény végéig még kölcsönben a kék-fehéreket fogja erősíteni.



"Most a legfontosabb, hogy játékban maradjak. A családom és a klubom is mindenben támogatott, innentől már minden csak rajtam múlik" - nyilatkozta Vancsa a közmédiának. Kiemelte, fontos és nagy lépés ez a pályafutásában, és reméli, sokat tud majd fejlődni új együttesénél.

Vancsa

Vancsa gólja az Újpest ellen



Amint a közlemény emlékeztet rá, a magyar futballista múlt héten Manchesterben esett át az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon.



"Nagy motivációt jelent, hogy kint voltam Manchesterben és láthattam, hogyan mennek ott a mindennapok" - mondta a futballista, akinek nagy álma, hogy pályára léphessen a Manchester Cityben, de mint azt megjegyezte, azon kívül is rengeteg jó csapat van.



Polyák Balázs, az MTK Budapest sportigazgatója az M1 aktuális csatornának adott interjúban azt mondta, a közhiedelemmel ellentétben egyáltalán nem megszokott egy ilyen volumenű igazolás a régióban.





"Ez egy olyan transzfer, amire az MTK és a magyar futball egyaránt büszke lehet" - fogalmazott a sportigazgató, aki megerősítette, hogy Vancsa iránt a Bayern München és a Sevilla is érdeklődött, a végső döntést pedig a játékos hozta meg a családjával közösen.



A szerződés anyagi részleteit nem hozták nyilvánosságra.



Az MTK nevelése tavaly áprilisban, 16 évesen és 5 hónaposan debütált az NB I-ben, októberben meghosszabbította szerződését a klubja, melyben tíz bajnoki és két kupameccsen lépett pályára a szezon első felében, és ezeken két gólt szerzett. Ősszel Európában is felhívta magára a figyelmet: az UEFA Ifjúsági Ligában a Sparta Praha és a KRC Genk elleni két-két mérkőzésen öt gólt ért el és két gólpasszt adott.

MTI