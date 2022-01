Biden hamarosan a NATO-n kívüli szövetséges országok közé jelöli Katart

2022. február 1. 00:07

Hamarosan a NATO-n kívüli szövetséges országok közé jelöli az amerikai elnök Katart, különleges státuszt biztosítva ezzel "kulcsfontosságú barátjának egy viharos térségben".

Joe Biden amerikai elnök hétfőn, miután a Fehér Házban fogadta Tamim bin Hamád Al Táni katari emírt, az ovális irodában tartott sajtótájékoztatón arról beszélt: tervei szerint hamarosan a kongresszusnak is bejelenti a közel-keleti arab emírség jelölését. Ezt a pozíciót az Egyesült Államok azon NATO-n kívüli szövetségesek számára biztosítja, amelyek stratégiai kapcsolatban állnak az amerikai hadsereggel. "Értesítem a kongresszust, hogy Katart NATO-n kívüli szövetségesnek fogom jelölni, ezzel is kiemelve kapcsolatunk fontosságát. Azt hiszem, ez már régen esedékes" - fogalmazott az amerikai elnök.



Biden elmondta, hogy sok fontos kérdésről tárgyalnak Tamim sejkkel, többek között a kereskedelmi és befektetési együttműködés megerősítéséről is. Az elnök üdvözölte a Qatar Airways Group légitársaság és a Boeing amerikai repülőgépgyártó vállalat közötti megállapodást, amely szerinte "jól fizető munkahelyek tízezreit" hozza majd létre.



A Boeing hétfőn jelentette be, hogy a Qatar Airways legfeljebb 50 teherszállító repülőgépet rendelt az amerikai gyártótól, és vállalta, hogy legfeljebb 50 Boeing 737 Max típusú repülőgépet is vásárol. A társaságok nem hozták nyilvánosságra az üzlet pénzügyi részleteit. Gina Raimondo, az Egyesült Államok kereskedelmi minisztere "történelmi jelentőségű ügyletnek" minősítette a megrendelést. A mostani a valaha volt legnagyobb Boeing teherszállítórepülőgép-rendelés - közölte a chicagói székhelyű vállalat.



Az amerikai elnök az ukrán helyzettel kapcsolatban kijelentette, hogy az Egyesült Államok felkészült minden forgatókönyvre, miután Oroszország folyamatosan növeli katonái számát az ukrán határ mentén. Biden felidézte, hogy a múlt héten eredményes tárgyalásokat folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. "Továbbra is elkötelezettek vagyunk a diplomáciai megoldások és a feszültségek enyhítése mellett" - tette hozzá.



Tamim sejk azt mondta, hogy számos kérdést megvitatnak az amerikai elnökkel, beleértve a közel-keleti térség biztonságát és beszélnek a "palesztin nép egyenlő jogairól" is. Az Egyesült Államok és Katar az amerikaiak afganisztáni katonai kivonulása során bebizonyította, milyen jól együtt tudnak működni - mondta az emír. "Továbbra is együtt fogunk dolgozni annak érdekében, hogy megtaláljuk a módját a béke megteremtésének térségünkben" - tette hozzá.



Tamim sejk hétfőn találkozott Alejandro Mayorkas amerikai belbiztonsági miniszterrel is, valamint fegyvereladási és egyéb katonai kérdésekről tárgyalt Lloyd Austin védelmi miniszterrel.



Egy a tárgyalásokat jól ismerő, neve elhallgatását kérő amerikai tisztségviselő a múlt héten azt mondta: Katarnak az Egyesült Államok segítségére lesz szüksége ahhoz, hogy meggyőzze Doha üzleti partnereit, hogy a katari földgáz egy részét Európába szállítsák, ha az orosz-ukrán konfliktus miatt esetleges fennakadások lépnének fel az Európába irányuló orosz gázszállításban.



A Biden-adminisztráció az elmúlt hetekben Katart és más jelentős energiatermelő országokat is megkeresett azzal a kérdéssel, hogy tudnának-e segíteni abban az esetben, ha Oroszország megtámadná Ukrajnát, és az Egyesült Államok büntetőintézkedésekkel sújtaná Moszkvát.



Katar a világ egyik legnagyobb cseppfolyósított földgáz (LNG) kitermelője, ezért biztosíthatná Európának a szükséges kieső földgázmennyiséget. Ugyanakkor nincs túl sok tartaléka, mivel készletei nagy részét hosszú távú szerződésekkel már lekötötték.



