Zsigó Róbert: kedden utalják a családtámogatásokat

2022. február 1. 10:32

Több mint egymillió ember kapja meg a szokásos időpontnál hamarabb, február elsején a családtámogatási ellátását - közölte a családokért felelős parlamenti államtitkár kedden az MTI-vel.

Zsigó Róbert közleménye szerint 930 ezer ember bankszámlájára érkezik meg kedden a családtámogatási ellátás - a családi pótlék, a gyermekgondozást segítő ellátás (gyes) és a gyermeknevelési támogatás (gyet). Hozzátette, ezen juttatások postai kézbesítése is kedden kezdődik meg a 280 ezer érintettnek.



Így a 32 milliárd forintos keretösszegből mintegy 1,2 millió ember kapja meg február első napjától a Magyar Posta és a Magyar Államkincstár közreműködésével a január hónapra esedékes juttatásokat - írta.



Az államtitkár tudatta azt is: szintén február elsején fizetik ki az 5 százalékkal megemelt, január hónapra járó fogyatékossági támogatást és a vakok személyi járadékát, amely további több mint 102 ezer embert érint.



Magyarország családbarát ország, a kormány továbbra is kiemelten támogatja a gyermekes családokat - olvasható a közleményben.



MTI