Kormányszóvivő: már hideg élelmiszer is vásárolható SZÉP-kártyával

2022. február 1. 10:58

Keddtől érvényes az élelmiszerárstop, és már hideg élelmiszer is vásárolható SZÉP-kártyával egészen május 31-ig - írta közösségi oldalán a kormányszóvivő.

Szentkirályi Alexandra keddi videójában azt mondta: az egész Európában drasztikusan emelkedő energiaárak az európai élelmiszerek árára is kihatnak.



Hozzátette, amellett, hogy ez ellen az élelmiszerárstoppal védik a magyar embereket, a kormány lehetővé tette azt is, hogy már hideg élelmiszer is vásárolható SZÉP-kártyával egészen május 31-ig.



Felidézte: mivel a SZÉP-kártya zsebei közötti átjárhatóságot már tavaly áprilisban lehetővé tette a kormány, így élelmiszert is bármely zsebből - tehát nemcsak a vendéglátás, hanem a szálláshely és a szabadidő alszámláról is - lehet fizetni.

Azok a munkavállalók tehát, akik rendelkeznek SZÉP-kártyával, azt már a napi élelmiszer-vásárláshoz is fel tudják használni - mondta Szentkirályi Alexandra.

MTI